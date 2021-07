(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

Benevento, sabato 10 luglio 2021

Comunicato Stampa

REINO (BN). I CARABINIERI ARRESTANO UN 70ENNE SU ORDINE DI ESECUZIONE

PER LA CARCERAZIONE.

I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo

in Galdo, hanno tratto in arresto un 70enne locale, già noto alle Forze dell’Ordine, in ottemperanza ad

un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Benevento.

L’uomo, che è stato tradotto presso il carcere di Benevento, dovrà espiare una pena detentiva di oltre

un anno poiché riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti aggravati contro familiari o

conviventi e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, commessi tra il 2017 ed il 2019 nei confronti

di sua moglie.

