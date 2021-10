(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 center-419100

Al via oggi la quarta edizione #OttobreEdufin2021

Centinaia di occasioni virtuali, ma anche di nuovo in presenza per parlare di finanza, assicurazioni e previdenza in tutta Italia

Parte oggi la quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria (#OttobreEdufin2021), l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) di cui è membro anche IVASS, che dal 1 al 31 ottobre porterà in tutta Italia, finalmente anche in presenza, tanti appuntamenti che metteranno al centro dell’attenzione degli italiani i temi dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

L’edizione 2021 invita a guardare avanti, oltre la pandemia da Covid19, ma imparando proprio dalla crisi connessa alla diffusione del virus e sottolinea l’importanza di dedicare del tempo per acquisire competenze di base in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale.

Lo slogan ufficiale del Mese dell’educazione finanziaria è infatti “Prenditi cura del tuo futuro! – L’ABC della finanza – Conoscere dà i suoi frutti”, lo stesso della campagna di comunicazione nazionale realizzata dal Comitato Edufin, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con il contributo di risorse del Ministero per lo Sviluppo Economico provenienti da sanzioni Antitrust. La campagna partirà il 4 ottobre su tv locali, radio, internet, social e sarà visibile anche sugli spazi gratuiti della RAI dal 5 ottobre.

Il Mese si apre come ogni anno con la World Investor Week (Wiw), la Settimana mondiale dell’investitore. Tornano la Giornata dell’educazione assicurativa, l’11 ottobre, e la Settimana dell’educazione previdenziale, dal 18 al 24 ottobre.

