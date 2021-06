(AGENPARL) – mar 01 giugno 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

Magg. Vincenzo Falce

Benevento, martedì 1 giugno 2021

COMUNICATO STAMPA

SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN): DUE DONNE ROM DEL NAPOLETANO

IN TRASFERTA ARRESTATI DAI CARABINIERI MENTRE RUBANO IN UN

SUPERMERCATO

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio su segnalazione telefonica sono

intervenuti in quella via Aldo Moro, a poca distanza dall’ubicazione del presidio dei militari, dove due

donne erano state notate con borse ed un passeggino al seguito, mentre asportavano i prodotti esposti

sugli scaffali e li occultavano con varie modalità. I militari immediatamente si sono recati sul posto e

le hanno aspettate all’uscita dallo stesso esercizio commerciale contestando loro l’asportazione di

alcuni articoli per l’igiene e la cura personale. Contestualmente si appurava che, la titolare di altro

supermercato, vicino al primo stava denunciando il furto avvenuto qualche minuto ad opera di due

persone all’interno del proprio esercizio. Dall’impianto di video sorveglianza i militari constatavano e

riconoscevano le stesse due donne quali autrici di altro furto di articoli per l’igiene. Inoltre, nel corso

delle indagini dei carabinieri si accertava ancora che altra titolare della stessa catena di supermercati di

Benevento, con lo stesso modus operandi, aveva subito un furto qualche giorno prima da due donne

che sono state riconosciute essere le stesse che sono state fermate a San Giorgio del Sannio. Pertanto,

dopo gli ulteriori accertamenti e le consuete formalità le due donne rispettivamente di 35anni e 23

anni, entrambe di nazionalità rumena, domiciliate in un campo ROM di Napoli sono state dichiarate in

arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno

sono state accompagnate presso il loro campo in regime di detenzione domiciliare a disposizione della

stessa Autorità Giudiziaria. Mentre la refurtiva è stata restituita alle responsabili dei suddetti punti

vendita.

Si allega foto di parte della refurtiva.

