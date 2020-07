COMUNICATO STAMPA DEL 09.07.2020

(AGENPARL) – gio 09 luglio 2020 VALSUGANA

30 GRAMMI DI MARIJUANA IN CASA DI QUATTRO STUDENTI VENETI

IN VACANZA NEL TESINO.

Nell’ambito dei periodici servizi coordinati per il controllo del territorio e

finalizzati al contrasto per la diffusione e consumo di sostanze stupefacenti fra i

più giovani, i militari della Compagnia di Borgo Valsugana hanno segnalato al

Commissariato del Governo di Trento quattro assuntori, trovati in possesso di

marijuana per uso non terapeutico.

Nelle prime ore della mattinata, i militari del Comando Stazione di Castello

Tesino hanno controllato quattro ragazzi, tre 18enni e un 17enne, provenienti

dal Veneto e in vacanza, a passeggio per le strade di Cinte Tesino. Durante

l’accertamento, avvicinando i giovani, i Carabinieri hanno avvertito un forte

odore di “erba” ed hanno proceduto a perquisire il quartetto, trovando 2

grammi di sostanza stupefacente e una “sigaretta artigianale”, già pronta

all’uso.

Le successive verifiche presso l’abitazione temporaneamente affittata in

Castello Tesino per le ferie, hanno condotto al rinvenimento e sequestro di

alcuni involucri in plastica, contenenti complessivamente 30 grammi di

marijuana nonché del tradizionale trita tabacco, per rendere la materia prima

adeguatamente fruibile.

Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto alle procedurali analisi di

laboratorio, per appurare la presenza e quantità di principio attivo, mentre i

giovani, recidivi, saranno chiamati a seguire un percorso di recupero presso le

strutture della località di residenza.

Per la tutela dei giovani, è necessario informarli delle conseguenze, non solo

fisiologiche, connesse al consumo di stupefacenti, che impediscono il rilascio a

loro favore di alcune licenze e autorizzazioni, ma soprattutto che ne

condizionano le capacità di reazione alla guida di auto e motoveicoli,

rappresentando nel caso, per loro e per gli altri, fattore di concreto pericolo per

la stessa incolumità e sicurezza.

Pertanto, è sempre necessario segnalare al 112 ogni situazione sospetta, non

potendo escludere ritrovarsi -proprio malgrado- coinvolti da quella stessa

realtà.

Trento, 9 luglio 2020

