(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Comunicato Stampa

dei Gruppi Consiliari di Maggioranza Cava de’ Tirreni

12 novembre 2021

Ancora una volta ci tocca prendere atto dell’irresponsabile e propagandistico atteggiamento dell’opposizione che, nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto ieri pomeriggio giovedì 11 novembre, ha preferito lasciare l’Aula, per l’assenza del Sindaco Vincenzo Servalli impegnato ai lavori dell’assemblea nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) in rappresentanza della città, piuttosto che illustrare le proprie interrogazioni e raccomandazioni, così come hanno fatto tutti gli altri rappresentanti dei Partiti e gruppi consiliari.

Non è accettabile questo atteggiamento che mortifica non solo la figura del Consigliere comunale e dei Cittadini che rappresentano, ma che mortifica anche tutti i componenti della Giunta ed i Dirigenti che, presenti in aula, erano pronti a fornire le tutte le dovute risposte e ogni chiarimento.

L’Aula è e rimane un luogo di confronto e di discussione delle problematiche della Città, non è uno studio televisivo o il palcoscenico di un teatro.

Emerge, ancora una volta, l’assoluta inaffidabilità di una minoranza che invece di comportarsi in coerenza con le difficoltà che vive il Paese e la nostra città, mostrando un profilo alto e costruttivo, si esprime con il perenne tentativo del colpo di mano, della demagogia spicciola, della propaganda.

Alla città è oramai perfettamente consapevole che questa minoranza non potrà mai dare nulla, né oggi né domani, alla nostra Comunità.

I Gruppi Consiliari di Maggioranza di Cava de’ Tirreni

