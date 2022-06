Comunicato stampa – DECORO, AMA: 90 OPERATORI E OLTRE 50 MEZZI SPECIALI PER CONCERTO VASCO ROSSI E ROMA PRIDE

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 DECORO, AMA: 90 OPERATORI E OLTRE 50 MEZZI SPECIALI PER CONCERTO VASCO ROSSI E ROMA PRIDE

AMA, d’intesa con Roma Capitale, ha predisposto un piano speciale operativo per i due eventi straordinari previsti nella Capitale in questo fine settimana. Saranno complessivamente in campo, in servizio dedicato, 90 operatori e oltre 50 mezzi (veicoli a vasca, spazzatrici, lava-strade).

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Già dal pomeriggio di domani, le squadre speciali approntate saranno in azione lungo il percorso del Roma Pride (area interessata tra piazza della Repubblica e Fori Imperiali). Sempre domani, al termine del concerto di Vasco Rossi, poi, il personale della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente sarà impegnato in operazioni di pulizia per ripristinare il decoro sulle aree pedonali e stradali adiacenti al Circo Massimo. L’intervento è teso anche a permettere la riapertura sollecita al traffico delle strade. Lo stesso piano operativo sarà ripetuto anche domenica sera (seconda data nazionale Vasco Rossi). Se e dove necessario, operatori di zona svolgeranno eventuali operazioni di rifinitura. Tutti gli interventi saranno svolti in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale. Queste operazioni si aggiungono ai servizi ordinari di igiene urbana programmati e svolti quotidianamente in tutta la città.

Roma, 10 giugno 2022

AMA S.p.A.

