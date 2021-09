(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 E’ un ritorno attesissimo da due anni, causa covid, che vede anche il ritorno della validità per auto moderne.

Non potendo accogliere pubblico causa normative anticovid è prevista una diretta video streaming che sarà visibile dalle pagine social PIEVE PRESENTA PIEVE e della PROSPINO stessa.

Sia l’Amm.ne che la Provincia di Arezzo puntano molto sulla visibilità della gara, anche per tentare di reinserirla in futuro nel massimo campionato, il cosiddetto CIVM ( mentre quest’anno è valida per il fratello minore TIVM, comunque già molto importante).

E’ un evento sportivo fra i piu’ vecchi ed importanti della Provincia di Arezzo che ha bisogno del vostro aiuto mediatico per poter rientrare ai massimi livelli!

grazie mille-

Luca Gradi

Assessore Cultura, Biblioteca e Promozione del Territorio

Comune di Pieve Santo Stefano

🔊 Listen to this