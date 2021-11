(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 6 novembre 2021

Covid, dati ancora in aumento

Anche nelle ultime rilevazioni pervenute dalla Prefettura continuiamo, purtroppo, a registrare nella

nostra Città un ulteriore aumento di positivi al Covid 19 e, soprattutto, di soggetti in quarantena.

Alla data del 6 novembre, infatti, risultano 30 casi di positivi e 67 persone in quarantena. Numeri

che evidenziano un incremento del contagio in confronto alla precedente comunicazione della

Prefettura, di soli 5 giorni prima, che riportava 24 positivi e 31 soggetti in quarantena.

Il trend di risalita dei casi in ambito cittadino, come su scala nazionale, ci induce a richiamare

l’attenzione, ancora una volta, sull’importanza della vaccinazione per difendere noi e i nostri cari

dal Covid che ha ripreso a circolare in tutta Europa, tanto da far parlare di quarta ondata.

Pertanto, invitiamo chi non si è ancora vaccinato a farlo al più presto, considerando che la

situazione italiana è meno grave rispetto a quella di altri Paesi europei per la più elevata copertura

vaccinale della popolazione.

Siamo stati informati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl sulle modalità di somministrazione

della 3^ dose. I cittadini dai 60 anni in su, per i quali sono già trascorsi 6 mesi dall’ultima dose,

possono accedere senza prenotazione all’hub vaccinale in piazza D’Angiò nei giorni in cui è

operativo, ogni lunedì e ogni giovedì, escluso giovedì prossimo 11 novembre per la coincidenza con

la festività di San Martino e con la presenza della fiera. Per gli ultra 80enni è prevista anche la

chiamata dall’Asl.

Inoltre, all’Asl abbiamo chiesto di aggiungere ulteriori giorni di apertura dell’hub al fine di

accelerare i tempi di somministrazione della terza dose.

Infine, facciamo appello al senso di responsabilità dei cittadini perché continuino a rispettare

rigorosamente le norme di prevenzione: indossare la mascherina nei luoghi chiusi e mantenere il

distanziamento.

