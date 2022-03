(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Dantedì a Cervia

Venerdì 25 marzo dalle ore 16,30 in Biblioteca

Venerdì 25 marzo 2022, in occasione del DANTEDÌ, Giornata nazionale dedicata a Dante

Alighieri, istituita nel 2020 dal ministro della Cultura Dario Franceschini, la Biblioteca di

Cervia organizza una serie di eventi in collaborazione con il Comune di Ravenna.

Il cammino di Dante.

Letture e laboratorio per esplorare il mondo di Dante e della Divina Commedia, dedicato ai

bambini da 3 a 8 anni.

Ore 16.30 Biblioteca Maria Goia – Spazio 0-6

L’ora che volge il disio. Lettura perpetua della Commedia.

Collegamento in diretta streaming con la Tomba di Dante per la lettura del canto XXII del

Purgatorio con il poeta Nevio Spadoni.

Ore 17.00 Biblioteca – Sala Conferenze

Messaggio di Daisaku Ikeda in occasione del Dantedì.

Collegamento in diretta streaming con la Sala “Pierpaolo D’Attorre”, Casa Melandri, per il

messaggio del Presidente della Soka Gakkai Internazionale, organizzazione buddista

mondiale per la pace, la cultura e l’educazione.

Ore 17.30 Biblioteca – Sala Conferenze

Omaggio a Dante.

Nel giardino presso la Torre San Michele si può ammirare Il profilo del Sommo Poeta

realizzato con la tecnica della mosaicoltura dalle giardiniere della società Azimut che si

occupa della gestione del verde urbano del Comune di Ravenna, da oltre vent’anni presenti a

Cervia Città Giardino. I lineamenti del volto sono ricreati grazie all’impiego di Ajuga reptans e

Sedum hispanica, mentre il copricapo del sommo poeta è realizzato con la combinazione di

Alternanthera bicolore verde e rossa e di fiori stagionali bianchi. L’allestimento è curato dal

Servizio Verde del Comune di Cervia.

Cervia, 23 marzo 2022

www.comunecervia.it