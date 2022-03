(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Dal 23 marzo al 3 aprile la Sala Rubicone ospita la mostra La_shashe

Inaugura mercoledì 23 marzo la mostra La_shashe alla Sala Rubicone,

esposizione delle opere dell’artista Shashe Capra.

Nata in Etiopia e cresciuta in Italia, l’artista ventiquattrenne espone opere,

disegni e schizzi in cui prevalgono elementi naturali: corteccia, foglie, fango,

muta di serpente, fiori, esoscheletri, polveri, sabbie, semi raccolti sulle vie

percorse abitualmente o ricavati dalle proprie piante.

Queste materie, piene di significato intrinseco, sono ricamate e incorniciate da

uno stile che il pubblico può decidere come definire, lavorate con acrilici, chine,

tempere, oli, foglia d’oro e altri materiali, con una tecnica molto particolare.

La mostra, visitabile fino a domenica 3 aprile, è aperta dal lunedì al giovedì

dalle 17.30 alle 21, il venerdì dalle 17.30 alle 22, sabato e domenica dalle 10

alle 12.30 e dalle 14.30 alle 23.