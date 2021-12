(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 All’attenzione di

Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione

Roberto Speranza, Ministro della Salute

Oggetto: Appello dei Sindaci per la scuola in presenza

I Sindaci sottoscrittori di questo appello, su iniziativa di ALI (Autonomie Locali Italiane), sostengono con

convinzione le misure adottate dal Governo per contenere la curva dei contagi da Covid a partire dal Green

Pass e Super Green Pass, la grande campagna di vaccinazione portata avanti sui nostri territori grazie

all’ottimo lavoro delle Regioni, lo sforzo di questi mesi per proseguirla incentivando le terze dosi.

A questo si è aggiunto, dopo il via libera dell’Ema al vaccino pediatrico per la fascia di età 5-11 anni e

all’arrivo anche nel nostro Paese della variante Omicron, un ulteriore sforzo per riuscire ad aumentare la

copertura vaccinale della popolazione e dare una copertura di protezione anche ai bambini, non solo per

cercare di contenere ulteriormente la diffusione del virus ma soprattutto evitare casi gravi tra i più piccoli

come già è successo in Italia.

Considerando l’andamento dell’epidemia, e che i bambini sono stati i più colpiti dal punto di vista

psicologico e sociale, per le pesanti ripercussioni sulla loro socialità e sviluppo, nei mesi di lockdown e di

chiusure delle scuole, e che il diritto alla scuola, all’istruzione è un bene primario per il nostro Paese, siamo

convinti che occorra a questo punto un ulteriore misura restrittiva per preservare un istituto fondamentale

per bambini, ragazzi, famiglie e lavoratori.

Chiediamo al Governo di introdurre subito il Green Pass anche nelle scuole per salvare la scuola in

presenza. C’è il rischio concreto, visto l’aumento dei contagi, che da gennaio tutte le scuole italiane vadano

in DAD. Non possiamo permetterlo.

È nostro dovere tutelare sia il diritto al lavoro che il diritto all’istruzione. Con il Green Pass nelle scuole,

prevedendo come per le altre categorie vaccino o tampone, preserveremmo la scuola in presenza e con

essa un diritto costituzionale, quello dello studio e dell’istruzione.

Se non agiamo subito con un Green Pass nelle scuole rischiamo di ritrovarci con le scuole chiuse a breve,

con la didattica a distanza indistintamente per tutti i ragazzi, vaccinati e non vaccinati, e con le gravi

conseguenze – sanitarie, sociali, lavorative, economiche e psicologiche – che abbiamo già conosciuto in

passato.

I sindaci credono fortemente che questa sia l’unica strada da percorrere per il futuro della scuola e dei

nostri ragazzi.

Elenco dei primi firmatari:

Beppe Sala, Sindaco di Milano

Matteo Lepore, Sindaco di Bologna

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova

Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia

Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato

Stefania Bonaldi, Sindaca di Crema

Edoardo Gaffeo, Sindaco di Rovigo

Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia

Valeria Mancinelli, Sindaca di Ancona

Federico Borgna, Sindaco di Cuneo

Brenda Barnini, Sindaca di Empoli

Gianluca Galimberti, Sindaco di Cremona

Luca Menesini, Sindaco di Capannori e presidente della Provincia di Lucca

Daniele Galimberti, Sindaco di Varese

Damiano Coletta, Sindaco di Latina

Carlo Marino, Sindaco di Caserta

Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce

Stefania Proietti, Sindaca di Assisi

Simone Franceschi, Sindaco di Vobbia

Stefano Minerva, Sindaco di Gallipoli

Valentina Ghio Sindaca di Sestri Levante (GE)

Domenico Venuti, Sindaco di Salemi

Francesco Cacciatore, Sindaco di Santo Stefano Quisquina

Luca Del Bello, Sindaco di Levanto (SP)

Simone Sivori, Sindaco di Zignago (SP)

Daniele Montebello, Sindaco di Castelnuovo Magra (SP)

Luca On.Pastorino, Sindaco di Bogliasco (GE)

Massimo Niero, Sindaco di Cisano sul Neva (SV)

Emiliano Deiana, Sindaco di Bortigiadas (SS)

Carla Medau, Sindaca di Pula

Maria Rosa Belotti sindaco di Pero (MI)

Paola Sisti, Sindaca di S.Stefano di Magra (SP)

Filippo Bassignana, Sindaco di Crocefieschi (GE)

Katia Piccardo, Sindaco di Rossiglione (GE)

Ivano Chiappe, Sindaco di Davagna (GE)

Rosa Oliveri, Sindaca di Ronco Scrivia (GE)

Francesco Olivari, Sindaco di Camogli (GE)

Luigi Gambino, Sindaco di Arenzano (GE)

Angela Negri, Sindaca di Serra Ricco’ (GE)

Fabrizia Pecunia, Sindaca di Riomaggiore (SP)

Umberto Galazzo, Sindaco di Ameglia (SP)

Alberto Battilani, Sindaco di Bolano (SP)

Andrea Da Passano, Sindaco di Framura (SP)

Mirco Ferrando, Sindaco di Mele (GE)

Isio Cassini, Sindaco di Soldano(IM)

Alessandra Avegno Sindaco di Deiva Marina (SP)

Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino

Filippo Stirati, Sindaco di Gubbio

Moreno Landrini, Sindaco di Spello

Mirco Ceci, Sindaco di Pietralunga

Marsilio Marinelli, Sindaco di San Venanzo

Luca Secondi, Sindaco di Città di Castello

Monia Ferracchiato, Sindaco di Fossato di Vico

Fabio Vergari, Sindaco di Scheggia e Pascelupo

Fabio di Gioia, Sindaco di Arrone

Damiano Bernardini, Sindaco di Baschi

Paolo Faratini, Sindaco di San Giustino

Annarita Falsacappa, Sindaco di Bevagna

Gianluca Moscioni, Sindaco di Lisciano Niccone

Letizia Michelini, Sindaco di Monte Santa Maria Tiberina

Daniele Longaroni, Sindaco di Castel Viscardo

Luciano Conti, Sindaco di Avigliano Umbro

Giampiero Lattanzi, Sindaco di Guardea

Stefano Paoluzzi, Sindaco di Penna in Teverina

Valentino Filippetti, Sindaco di Parrano

Angelo Radica, Sindaco di Tollo

Fabrizio D’Alessandro, Sindaco di Barisciano

Giammario Fiori, Sindaco di Tornimparte

Antonio Di Santo, Sindaco di Opi

Giovanni Picone, Sindaco Campobello di Licata

Iside Di Martino, Sindaco di Cagnano Amiterno (AQ)

Giuseppe Maria Maturo, Sindaco di Cusano Mutri BN

Luca Pigazzini, Sindaco di Carenno (Lc)

Francesco Vassallo, Sindaco di Bollate

Luca Abbruzzetti, Sindaco di Riano (RM)

Luisa Salvatori, Sindaca di Vizzolo Predabissi (Mi)

Mimmo Volpe, Sindaco di Bellizzi (Sa)

Francesco Damiano, Sindaco di Montesarchio

Francesco Casciano, Sindaco di Collegno (TO)

Maria Rebagliati Sindaco Comune di Bergeggi (SV)

Alberto Rossi, Sindaco di Seregno (MB)

Monica Buzzini, Sindaca Caponago (MB)

Mattia Fiorini, Sindaco Comune di Spotorno (SV)

Bruno Franceschi, Sindaco Comune di Fontanigorda (GE)

Simone Pugnaloni, Sindaco di Osimo

Luigi Massa, Sindaco di Offida

Filippo Sorcinelli, Sindaco di San Costanzo

Mauro Dini, Sindaco di Lunano

Nazareno Franchellucci, Sindaco di Porto Sant’Elpidio

Palmiro Ucchielli, Sindaco di Vallefoglia (PU)

