Cotignola: Storie dal Medioevo,

incontro con l’autore Livio Gambarini

È in programma venerdì 1 ottobre alle 20.30 nel giardino di Casa Varoli

È in programma venerdì 1 ottobre alle 20.30 nel giardino di Casa Varoli di Cotignola, in corso

Sforza 24, l’incontro con l’autore di romanzi storici di ambientazione medievale Livio

Gambarini.

Lo scrittore milanese, in dialogo con l’archivista Anna Attiliani, presenterà diverse sue opere: il

suo ultimo libro Ottone. Il primo dei Visconti (Piemme), i due thriller storici ambientati nella

Milano trecentesca Le colpe dei padri e I segreti delle madri (Silele Edizioni) e la saga fantasy

medievale Eternal War (Acheron Books).

La serata è organizzata in collaborazione con la Pro Loco Cotignola e Cotignola Invita, che

allestirà un punto di ristoro. Sarà inoltre attivo un punto vendita dei volumi a cura della Libreria

Alfabeta di Lugo.

