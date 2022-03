(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 È pubblicato nel sito del Comune di Cotignola il bilancio di metà mandato 2019-2021.

Si tratta di un documento di sintesi dell’Amministrazione comunale, improntato sulla trasparenza, contenente i principali interventi degli ultimi due anni e mezzo e i progetti futuri. È suddiviso nelle linee di mandato «Costruire la comunità», «Benessere sociale» e «Curare il territorio».

«La pandemia, ma anche le nuove opportunità create dal conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ci hanno costretti a ripensare profondamente il nostro programma elettorale – ha rimarcato il sindaco Luca Piovaccari -. Non siamo però mai venuti meno ai principi guida su cui l’avevamo costruito, dopo un lungo percorso partecipato con i cittadini: centralità delle relazioni umane, investimenti su formazione e cultura, attenzione al benessere sociale, tutela dell’ambiente e del territorio. Dentro queste linee strategiche abbiamo rimodulato le nostre progettualità, rivedendone alcune, lasciandone da parte altre, inserendone di nuove. Il tutto cercando di adeguare la nostra azione alle nuove esigenze della comunità».

«Le azioni principali di questa fase saranno rappresentate dal mantenimento delle forme di sostegno alle fragilità – continua il primo cittadino; in parallelo, una spinta verso investimenti pubblici in grado di trainare la ripresa. Il momento complesso che stiamo attraversando, aggravato dalla guerra in Ucraina, richiede a tutte le istituzioni, comprese quelle locali, di essere vicini ai cittadini per dare loro certezze e prospettive. Questo è l’impegno che metteremo in campo da qui alla fine del nostro mandato, cercando di farlo sempre attraverso un ampio coinvolgimento, fondamentale per creare le condizioni affinché nessuno venga lasciato indietro e tutti si possano sentire parte attiva del futuro di Cotignola».

Il documento è scaricabile dal sito www.comune.cotignola.ra.it nella sezione Comune – Bilanci, documenti e progetti.

