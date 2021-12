(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola ci sarà “Miracolo a Cotignyork”, con musica, intrattenimento per tutte le età e piccola gastronomia con le associazioni del territorio.

Un container verde, immerso in un canneto, è arrivato nei giorni scorsi in piazza: si aprirà la sera e si riempirà delle voci e dei suoni della piazza. Un’osteria di cartapesta e ferro allestita dalla scuola Arti e mestieri e Primola Cotignola ospiterà un set fotografico con la polaroid del club Foto amatori di Cotignola, che sarà a disposizione di tutti per un «selfie di Natale». Chi condividerà la foto e riceverà più like vincerà un buono acquisto da spendere nei negozi di Cotignola.

