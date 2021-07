(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Cotignola, 30 giugno 2021

Cotignola: al Teatro Binario l’incredibile storia

della Scuderia del Passatore

Martedì 6 luglio alle 21 il racconto dei protagonisti di una irripetibile avventura

nel mondo delle corse automobilistiche degli anni ’60 e ’70

La città di Cotignola negli anni ’60 e ’70 del Novecento ha vissuto una irripetibile

avventura nel mondo delle competizioni automobilistiche, grazie alla Scuderia del

Passatore.

Martedì 6 luglio alle 21 nel giardino del Teatro Binario, in viale Vassura 20 a Cotignola,

è in programma Miracolo meccanico, l’incredibile storia della Scuderia del Passatore,

un racconto d’altri tempi con la testimonianza diretta dei protagonisti, arricchita da

aneddoti personali ed episodi curiosi che si intrecciano alle vicende storiche del

periodo.

All’iniziativa parteciperanno Angelo “Anzulè” Ancherani e Serafino “Tino” Mammini, che

all’epoca erano piloti del team Selene e della Scuderia del Passatore, e Siegfrid Stohr,

ex pilota di Formula 1.

Inoltre interverranno l’imprenditore Gian Carlo Minardi, fondatore del Team Minardi di

Formula 1, Franco Liverani del negozio Liverani Abbigliamento di Lugo, sponsor storico

della Scuderia, e Pietro Bertini, tecnologo della comunicazione. Moderatore della serata

sarà l’autore Roberto Pozzi.

A partire dalle 19 sarà presente per Cotignola Invita il chiosco mobile Agriturismo

viaggiante.

