Cotignola: Achilla Ferlini festeggia i 100 anni

Dal sindaco Luca Piovaccari gli auguri dell’Amministrazione comunale

e di tutta la comunità cotignolese

Domenica 20 marzo 2022 Achilla Ferlini ha tagliato l’invidiabile traguardo del secolo di

vita. Circondata da tutti i familiari, nella casa del figlio Stefano in centro a Cotignola, ha

ricevuto la visita del sindaco Luca Piovaccari, che le ha portato gli auguri

dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità.

Achilla, figlia di Bruno Ferlini (imprenditore) e Clelia Medri (maestra), è nata a Cotignola

nel 1922, dove ha sempre vissuto; aveva due sorelle, oggi defunte: Agarista, nata 1919,

e Anna, classe 1924. Si è diplomata alle magistrali, poi ha conseguito la laurea in

Lettere a Urbino con il massimo dei voti, dove ha conosciuto il futuro marito Emilio Pasi,

docente di filosofia.

Ha insegnato alle elementari, poi alle medie lettere. Ha due figli (Giovanni – deceduto –

e Stefano) due nipoti (Alessandro ed Enrico) e due bisnipoti (Orlando e Vittoria).

È sempre stata una donna molto coraggiosa: quando durante la guerra una bomba

distrusse la casa di alcuni suoi parenti, lei fu la prima ad accorrere; con la famiglia aiutò

alcuni ebrei (il nome di suo padre è inciso nella stele sul Senio, in via Guidana San

Lorenzo a Cotignola) e non si tirò mai indietro quando si trattava di estrarre morti e feriti

dalle macerie.

Fino a qualche anno fa amava andare in bicicletta e cucinare. Ancora molto lucida, oggi

Achilla risiede presso la casa di riposo a Borgo Montone (Ravenna), ma è stata

completamente autosufficiente fino a tre anni fa.

Al termine della visita, il sindaco le ha consegnato un omaggio floreale e una

pergamena ricordo, molto apprezzati dalla neocentenaria, che ha ricambiato con un

sorriso e tanta gentilezza.