Corsi di italiano a Montelupo: si riparte dal 16 marzo

Dopo la fortunata esperienza che ha avuto luogo nella seconda parte del 2021 si parte con un nuovo percorso formativo.

Nel 2021 sono tornati a Montelupo Fiorentino i corsi di italiano rivolti a cittadini stranieri. Il progetto è promosso dalla Società della Salute Empolese – Valdarno – Valdelsa e svolto in partenariato da Agenzia per lo Sviluppo Empolese – Valdelsa e associazione Arturo.

Il percorso che si è concluso a dicembre ha visto un’ampia partecipazione di donne provenienti da Marocco, Georgia, Ucraina, Pakistan, Moldavia, Perù e Venezuela.

Si è tratta di un’esperienza molto positiva e per questa ragione è stato deciso di replicarla anche nel 2022.

Il corso, gratuito, si svolgerà nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 14 alle 16, dal 16 marzo 2022, presso il Comune di Montelupo con ingresso dal retro del palazzo comunale, piazza Falcone e Borsellino.

