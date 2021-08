(AGENPARL) – mar 10 agosto 2021 Coronavirus

A Cervia arriverà il camper per vaccinare chi ancora non si è prenotato

Anche a Cervia arriverà il camper itinerante con équipe a bordo per vaccinare chi ancora non

si è prenotato.

Tre sono gli appuntamenti nel nostro territorio, sempre nella fascia oraria dalle ore 18.30 alle

ore 22.30:

 giovedì 12/08 Cervia (Piazzale M. Maffei)

 giovedì 19/08 Milano Marittima (I Traversa)

 domenica 29/08 Pinarella (Piazza della Repubblica).

L’obiettivo del progetto “VacciniAmo la riviera” messo in campo dall’Ausl della Romagna, con

la collaborazione delle Amministrazioni locali, è quello di incrementare la platea dei vaccinati,

portare la vaccinazione direttamente nei luoghi di aggregazione più frequentati della riviera,

facilitare le somministrazioni e intercettare chi ancora sta temporeggiando, affinché risponda

positivamente all’appello.

Non c’è bisogno della prenotazione, basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento

di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il

periodo di osservazione al termine dell’inoculazione.

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri ha dichiarato: “Il camper caccinale dell’Ausl

raggiungerà anche la nostra città, approfittate di questo momento per vaccinarvi, se non lo

avete ancora fatto. Il vaccino è l’unico strumento per contrastare il virus. Tutti noi vogliamo

ricominciare a vivere tutto l’anno una vita “normale”, senza limitazioni e tornando ad

abbracciarci e baciarci. Per questo approfittate della presenza degli operatori nella nostra

località e in pochi secondi fate un gesto che può salvare la vita a voi, ma anche ai vostri cari,

magari più deboli e anziani. Far circolare il virus non è una scelta consapevole, non

possiamo lasciare che il virus muti, aggrediamolo ora e vinciamo questa battaglia, le nostre

attività, i nostri bambini anno bisogno di tornare alla normalità.”

Cervia, 10 agosto 2021

