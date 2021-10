(AGENPARL) – ven 08 ottobre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Palermo

COMUNICATO

STAMPA

ONTROLLI

ALERMO

IN TUTTA LA

ROVINCIA

ARRESTI

ARABINIERI

in materia di

stupefacenti

arresti

1 denuncia

stupefacente

sequestrati

controllo

soggetti sottoposti agli

arresti domiciliari

arrest

2 denunce

esecuzione di

provvedimenti detentivi

dell’Autor

ità Giudiziaria

arresti

controlli

alla

circolazione stradale

Carabinieri

della

Compagnia

Carini

denunciato

in stato di libertà

un 34enne

palermitano per

guida in stato di ebbrezza

denunciato

, in sede di controllo alla

circolazione stradale, ha riportato un tasso alcolemico nel sangue

superiore a 1,20 g/l.

Per lo stesso reato sono state

denunc

anche una 43enne e una 31enne.

n 22enne e

un 19enne,

invece, sono stati

denunciati

guida senza patente

con recidiva nel biennio.

controllo

ambientale

Carabinieri

della

Compagnia

hanno

denunciato

un 21enne e un 18enne

combustione

illecita di rifiuti

perché sorpresi a bruciare

rifiuti

varia natura

alla periferia di

Cinisi

materia di

I Carabinieri del

Reparto Servizi Magistratura

e della

Compagnia Speciale

Palermo

denunciato

un 64enne perché trovato in possesso

, all’atto del controllo con

🔊 Listen to this