(AGENPARL) – gio 23 settembre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Palermo

COMUNICATO

STAMPA

ONTROLLI

I Carabinieri

i reparti dipendenti dal

Comando Provinciale di Palermo

l corso d

i servizi di

controllo

del territorio

elle

ultime 24 ore

, hanno svolto attività di contrastato nei seguenti settori:

in materia di

stupefacenti

arresti

droga

sequestrati

controllo soggetti sottoposti agli

arresti domiciliari

3 arresti

contrasto ai

arresti

esecuzione di

provvedimenti detentivi

dell’Autorità Giudiziaria

3 arresti

Balestrate

Torretta

onreale

i militari delle locali

Stazioni Carabinieri

hanno proceduto

ad eseguire tre

arresti su ordine di

custodia in carcere

del Tribunale di Palermo.

controlli alle

Carabinieri della Compagnia

Partinico

, nel corso di servizio coordinato di con

trollo del

territorio, hanno proceduto a numerose

verifiche

in materia di

detenzione di armi

a carico di n.

5 persone

stato avviato il procedimento amministrativo per il

divieto di detenzione armi e

munizioni

in quanto non avevano osservato l

obbligo di

presentazione della certificazione medica

corso delle attività su strada,

sono

stati sottoposti a controllo:

• n. 47

persone

, di cui una denunciata per

guida senza patente

• n. 25

autoveicoli

n. 8

esercizi

commerciali;

n. 2

palestre

però

rilevare alcuna violazione alla normativa

sul c.d. ‘green pass’.

controllo

ambientale

I militari della

Stazione

Chiusa Sclafani

e quelli

Centro Anticrimine Natura

Carabinieri di

Palermo

, hanno deferito in stato di libertà per

reati ambientali

un meccanico 59enne

n 3 aree

adibite abusivamente a

discarica di rifiuti speciali

sono stati rinvenuti e sequestrate

45 carcasse

veicoli

di varia tipologia,

magazzino

adibito a deposito di rifiuti ferrosi e 1000 metri cubi

rifiuti

pericolosi e

non pericolosi.

Palermo,

settembre 2021

