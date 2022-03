(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Contro il governo del carovita e della guerra, il 22 aprile sciopero USB e manifestazione nazionale a Roma: alzate i salari, abbassate le armi

Crescono le adesioni allo sciopero nazionale del 22 aprile di tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori coinvolti nella raccolta, produzione, logistica, trasporto, distribuzione e commercializzazione delle merci, lanciato lo scorso febbraio da un gruppo di delegate e delegati operai.

Lo sciopero sarà accompagnato da un corteo nazionale operaio che partirà da Piazza della Repubblica alle ore 14,”contro il Governo del carovita e della Guerra è l’ora della variante operaia, senza lavoratori non c’è vera ripresa”.

Alzate i salari – Abbassate le armi

I costi di questa guerra stanno già ricadendo pesantemente sui lavoratori. Molte aziende stanno aprendo procedure di licenziamento e di CIG, giustificandole con lo scoppio del conflitto. L’aumento generalizzato dei prezzi sta falcidiando drammaticamente salari e pensioni. Stare fuori dalla guerra non è solo una scelta di civiltà, ma una vera necessità.

Sono in programma assemblee nei posti di lavoro e iniziative pubbliche, per organizzare lo sciopero e per cominciare ad allestire i pullman per facilitare la partecipazione di lavoratori e studenti alla manifestazione di Roma.

USB Lavoro Privato, nel riprendere l’appello “È l’ora della variante operaia: senza lavoratori non c’è vera ripresa” lanciato a febbraio da delegate e delegati operai della catena del valore, dichiara lo sciopero nazionale per il prossimo 22 aprile di tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori coinvolti nella raccolta, produzione, commercializzazione, trasporto, distribuzione e logistica delle merci sull’intero territorio nazionale.

Lo sciopero nazionale di tali settori è indetto sulle seguenti motivazioni:

– Per l’aumento di salari e pensioni a tutela di lavoratori e pensionati dalla speculazione e dall’inflazione divenute ancora più aggressive con l’avvio del conflitto in Ucraina.

– Per l’introduzione del salario minimo di 10 euro, contro il lavoro povero e contro gli appalti che permettono ai padroni di imporre condizioni di moderno schiavismo.

– Per il ritorno a una politica economica fatta di investimenti pubblici e nazionalizzazione dei servizi strategici a difesa dell’occupazione e del tessuto industriale, contro gli “aiuti di stato” a vantaggio di imprese e speculatori, come nel caso di Acciaierie Italia, ITA e in base a quanto previsto nel PNRR.

– Per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, più controlli, forti penalizzazioni per i padroni che non osservano le norme e più tutele per gli RSU/RLS che denunciano illeciti e situazioni di pericolo e nocività.

In questo momento vogliamo ricordare che la storia del movimento operaio italiano è lotta per la pace e la coesistenza, contro le politiche di riarmo, la guerra e per la soluzione politica dei conflitti.

La partecipazione dell‘Italia al conflitto attraverso sanzioni, invio di personale militare e materiale bellico imprime una pericolosa spinta verso l’allargamento della guerra su più larga scala.

Alzate i salari, abbassate le armi: il paese e le classi popolari già oggi pagano un prezzo molto alto per la crisi economica che la guerra ora sta aggravando. Serve un reale processo di pace e non una guerra che porti distruzioni, morti e miseria.

Nella stessa giornata del 22 aprile, USB ha organizzato la manifestazione nazionale a Roma con concentramento a Piazza della Repubblica alle ore 10.00

I lavoratori e le lavoratrici si fermeranno per l’intero turno di lavoro anche per i turni cadenti nella giornata del 22 aprile 2022, inclusi quelli che iniziano nella giornata del 21 aprile e quelli che terminano il giorno successivo.

Diverse articolazioni dello sciopero saranno comunicate direttamente alle aziende interessate dalle strutture territoriali di USB, mentre laddove previsto sarà garantita l’erogazione dei servizi minimi essenziali.

Primi firmatari

Francesco Rizzo – Ex Ilva Taranto

Fabio Cocco – Sevel Atessa

Alessandra Benvenuti – Piaggio Pontedera

Cleofe Tolotta – Alitalia Fiumicino

Riccardo Rudino – GNV Porto di Genova

Josè Nivoi – Porto di Genova

Gabriele Severi – Marcegaglia Forlì

Fabio Barbo – Elettra Sincrotrone Trieste

Massimo Mazza – ALP Porto di Livorno

Ester Bassi – Esselunga Firenze

Fabiola Bravi – Energia e Ambiente Roma

Oihbi Noredine – Logistica TNT Trento

Annarita Simone – Logistica DHL Vicenza

Massimo Pedretti – Logistica SDA Roma

Maria Giorla – Logistica DHL Pavia

Zoumana Sylla – Lavoratori Migranti Vasto

Kouyate Souleymane – Lavoratori Migranti Viterbo

Claudio Ceccacci – Logistica Amazon

Vincenzo Guerrieri – Titan Finale Emilia

Soumaila Sambare – Bracciante Foggia

Alfa Bary – Bracciante Foggia

Romeo Paquarelli – Sevel Atessa

Stefania Fantauzzi – Stellantis FCA Termoli

Vollaro Ottavio – Atitech Napoli

Nunzio Briante – Logistica GLD Caserta

Mario Maddaloni – A2 Rete Gas Napoli

Ferdian Hoxha – Logistica Safta Piacenza

Tarek Elderdah – Logistica Leroy Merlin Piacenza

Khaled Noureddine – Logistica Gls Piacenza

Hicham Kamkam – Logistica IKEA Piacenza

Cristina Gaggioli – GD Bologna

Silvia Di Fonzo – Flextronics Trieste

Giancarlo Marcialis – Alitalia Fiumicino

Gianni Bragalone – AVIO S.p.A. Frosinone

Simona Pellegrini – Ist. Poligrafico Zecca dello Stato Roma

Mauro Panunzi – Compagnia Portuale Civitavecchia

Romeo Pellicciari – CULMV porto di Genova

Mohamed Arafat – Antonio Ferrari Logistics Lodi

Florin Zafi – Logistica Carrefour Pavia

Akum Honore – Logistica Dhl Pavia

Mohamed Mhmza – Logistica Galbani Lodi

Shalabi Awad Elzeki Abou E. – Logistica Ceva Lodi

Ruben Sanchez – Logistica PAM-XPO Milano

Amro Omar Abdelghaffar – PROSUS Cremona

Mohammad Ayaz – Logistica Ikea Brescia

Anghel Marius Petrisor – Logistica Whirlpool Cremona

Emanuele Palmisano – ILVA in AS Taranto

Angelo Pastore – Appalto Acciaierie Italia Taranto

Antonio Marino – Appalto Acciaierie Italia Taranto

Giuliano Giuliani – ALP porto di Livorno

Alessio Accardo – MT Logistica Livorno Toscana

Massimo Lami – Acciaieria JSW Piombino

Simone Selmi – Piaggio Pontedera

Paolo Bonardi – CSO Firenze

Andrea Sarti – CSO Firenze

Luca Lucchese Corradi – Vetri Speciali Trento

Mirko Amabile – Logistica ALS Triveneto Isola

Antonio Ferrante Sevel Atessa

Antonio Spinelli Sevel Atessa

Antonio Salerno Logistica VDS Atessa

Ercole Marracone Hatria Teramo

Franco Tancredi Hatria Teramo

Domenico Cappella Stellantis FCA Termoli

Basso Colonna Stellantis FCA Termoli

Raffaele Polimeno Gesac Napoli

Francesco Cioffi Gesac Napoli

Francesca Borgese Comdata Napoli

Antonio Esposito Comdata Napoli

Salvatore Tomaselli Deliver one/Safta Piacenza

Youness El Mouhafid Logy Italia/Gls Piacenza

Kalia Aman Nippon Express Piacenza

IBRAHIM QBAICHI San Martino /IKEA Piacenza

MAMADU TOURE San Martino /IKEA Piacenza

Roberto Trunzo Titan Bologna

Michelangela Caldarella Koinè Trieste

REMO CONTE ADLER EVO S.r.l. Frosinone

THIERRY COLAGIOVANNI AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Frosinone

ANNA TRUPPO ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. Frosinone

MASSIMO MATTARELLA CATERPILLAR FLUID SYSTEM S.r.l. Frosinone

Simone Persia HDL/ UPS Ciampino

Flavio Spagnoli HDL/ UPS Ciampino

Diego Santamaria UNICOTRAS/ SDA Roma

Fabrizio Franceschini Ist. Poligrafico Zecca dello Stato Roma

Pietro Tindari Franceschini Ist. Poligrafico Zecca dello Stato Roma

Fabrizio Caliciotti Natana /GLS Roma

Stefano Pomata Minosse Civitavecchia

Ezio Brogi Minosse Civitavecchia

Diego Marchesi Gruppo Ignazio Messina Genova

Michele Lenzo Stazioni Marittime Genova

Ragab Elnaggar Zero70/Carrefour Pavia

Singh Jaswinder Zero70/Carrefour Pavia

Stefano Di Natale Dhl Pavia

Silvia Georla Dhl Pavia

Tajinder Singh Dharma/PROSUS Cremona

Faisal Hayat Renus / Ikea Brescia

Alexandru Gheorghe Renus / Ikea Brescia

Vincenzo Mercurio Acciaierie Italia Taranto

Antonio Scarnera Acciaierie Italia Taranto

Michele Altamura ILVA in AS Taranto

Sante Bruno ILVA in AS Taranto

Alessio Fiorani Appalti Eni Livorno

Alessio Brondi Uniport Livorno

Fabio Antonini Terminal STD Porto Livorno

Andrea Marinelli JSW Piombino

Scilla Michelucci Magna Closure Pontedera

Michele Rossi Piaggio Pontedera

Marzia Campinotti Piaggio Pontedera

Hamed Atquai Appalti Piaggio Pontedera

Filippo Rinaldi Aereoporto Firenze

Gabriele Rinaldi Unicoop Firenze

Sergio Mattiello Dana Italia Trento

Maurizio Cesarini Exolon Terni

Emanuele Salvati AST Terni

Andrea Coppetta Bracchi Bassano del Grappa