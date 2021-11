(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Grazie mille e buon lavoro.

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI AMARO, CAVAZZO CARNICO, TOLMEZZO E VERZEGNIS

COMUNICATO STAMPA

Contributi per il diritto allo studio alle famiglie della Conca Tolmezzina

I Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis hanno approvato l’avviso che disciplina la concessione di contributi per il “diritto allo studio” vale a dire sostegni economici per venire incontro alle spese scolastiche sostenute per l’anno 2021-22 dalle famiglie degli studenti residenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado o le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado. Per poter presentare la domanda è necessario possedere un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro e non essere destinatari di altri sussidi, contributi o borse di studio ricevuti per il medesimo titolo.

Avviso e modulistica sono pubblicati sui siti internet dei quattro comuni: www.comune.amaro.ud.it – www.comune.cavazzocarnico.ud.it – www.comune.tolmezzo.ud.it – www.comune.verzegnis.ud.it

Tolmezzo, 23 novembre 2021

