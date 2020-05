COMUNICATO STAMPA CONSIGLIERE REGIONALE LAURA CARTAGINESE (LEGA)

(AGENPARL) – sab 09 maggio 2020 Cartaginese (Lega): “Sosteniamo e aiutiamo

lo sport dilettantistico, in questo periodo pensiamo

agli impianti e al futuro”

“Lo sport, soprattutto quello dilettantistico, merita un aiuto per non fermare quel

processo di crescita portato avanti in questi anni e stoppato dall’emergenza Covid-19.

Senza forme di finanziamento le associazioni non riuscirebbero a farsi trovare pronte

alla ripartenza, sono movimenti troppo importanti per lo sport in Italia e nel Lazio, per

i nostri piccoli, per i giovani, per gli adulti e per gli anziani. Occorre mettere mano a

una seconda tranche di possibili riaperture nello sport, lavorare per mettere tutto in

sicurezza, potenziare le forme di aiuto economiche soprattutto nei pagamenti degli

affitti, aiutare le famiglie più in difficoltà con bonus per la pratica già previsti dalla

Regione Lazio e solo da attivare, iniziare a progettare un nuovo modo di praticarlo

all’interno delle scuole e sfruttare questo periodo per migliorare gli impianti”, dichiara

il consigliere regionale Laura Cartaginese (Lega).

Roma, sabato 9 maggio 2020.

