COMUNICATO STAMPA CONSIGLIERE LAURA CARTAGINESE (LEGA)

(AGENPARL) – gio 23 luglio 2020 Cartaginese (Lega): “Metro con sovraffollamenti, ascensori rotti

e senza montascale: disabili bloccati. Pessima gestione dei trasporti”

“La Metro non è certo un bel biglietto da visita per la Capitale: ieri un disabile è rimasto bloccato per due

ore tra ascensori guasti, tornelli rotti e montascale fuori uso. Così non viene garantita la parità dei diritti.

Inoltre in questi giorni sono molti i pendolari che si lamentano per il mancato rispetto delle norme di

distanziamento. C’è chi va in giro nei mezzi con le mascherine abbassate pur stando vicinissimo ad un’altra

persona; un problema che cresce con i tempi di attesa delle metro, spesso infatti si attende più di 10 minuti

per una nuova corsa. Ma di questo la sindaca Virginia Raggi non sembra preoccuparsi. Anzi, non appare

dispiaciuta neanche quando annuncia che la stazione della Metro C a piazza Venezia non sarà pronta

neppure per il Giubileo del 2025. Tuttavia i problemi non sono solo nella Capitale. Il Comitato dei Pendolari

della Roma-Lido ha denunciato il sovraffollamento e ha accusato la Regione Lazio di far finta di non sapere.

Come sempre, purtroppo”, dichiara il consigliere regionale Laura Cartaginese (Lega).

Roma, giovedì 23 luglio 2020.

🔊 Listen to this