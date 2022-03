(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 Conselice, 14 marzo 2022

Conselice: l’acqua prende forma,

procedono i lavori nei cantieri di «Waterways»

Il percorso ciclopedonale che unisce le aree naturalistiche sarà ultimato entro aprile

A Conselice continuano a pieno ritmo i lavori per la realizzazione di Waterways (le vie

d’acqua), il nuovo percorso tra le aree naturalistiche valorizzato da sette nuove opere di

land art, installazioni artistiche che intervengono direttamente nella natura e nel

paesaggio .

Sono già partiti quattro cantieri per altrettante opere, in particolare quelli previsti nella

zona di Conselice e Frascata, e altri partiranno nei prossimi giorni a San Patrizio e

Lavezzola.

Le opere vengono realizzate in aree d’interesse storico e ambientale che hanno a che

fare con il tema dell’acqua. Il nuovo percorso ciclo-pedonale e artistico-ambientale,

sarà ultimato entro aprile.

«Diventerà occasione per tutti di riscoprire il rapporto con l’ambiente in una nuova

prospettiva – ha dichiarato la sindaca Paola Pula -, immergendosi in un paesaggio

arricchito da elementi artistici ispirati alla natura e che utilizzano materiali naturali».

Per informazioni sugli artisti e le opere di land art in cantiere è possibile visitare la