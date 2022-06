(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Come ogni anno, con la fine della scuola ripartono i centri estivi accreditati a Conselice e Lavezzola per tutte le fasce d’età.

Sarà istituito un servizio di trasporto gratuito tramite una navetta messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, da Lavezzola a Conselice, andata/ritorno, verso tutti i centri estivi locali, dal 27 giugno al 29 luglio.

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha aderito anche quest’anno al progetto regionale «Conciliazione vita-lavoro», con un contributo massimo erogabile per settimana è di 112 euro a bambino fino a un massimo di 336 euro. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Unione www.labassaromagna.it, nella sezione Infanzia e scuola – Servizi ricreativi estivi.

————————————

In allegato il comunicato stampa.

Cordiali saluti,

🔊 Listen to this