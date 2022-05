(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 Segreteria del sindaco

VENTUNO ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL TERRITORIO SONO ORA ACCESSIBILI

GRAZIE ALLE PEDANE MOBILI ACQUISTATE CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE

E CONSEGNATE DALL’ASSOCIAZIONE LUCCASENZABARRIERE ODV

Ventuno attività commerciali del territorio sono divenute accessibili a tutti, persone con

disabilità, anziani, neo-genitori con carrozzine e passeggini, grazie al progetto ‘Botteghe

accessibili’ promosso dall’associazione Luccasenzabarriere ODV insieme al Comune di

Capannori. Si è infatti conclusa la consegna da parte dell’associazione presieduta da

Domenico Passalacqua delle pedane mobili acquistate con il contributo del Comune e

date in comodato d’uso agli esercizi commerciali secondo le esigenze emerse dalla

mappatura sull’accessibilità dei negozi del territorio realizzata dai volontari di

Luccasenzabbarriere ODV insieme agli studenti dell’ISI Pertini. In contemporanea

all’interno della App “Senzabarriereapp” è stata aggiornata la descrizione riguardo

all’accessibilità di ognuna di queste attività.

Oltre alle pedane (in tutto 22 perché un’attività ne ha ricevute due, mentre 3 restano a

disposizione) i commercianti hanno ricevuto un campanello wi fi grazie al quale il cliente

può avvisare il commerciante della sua presenza.

“Siamo molto soddisfatti per la realizzazione del primo step di questo nuovo progetto

realizzato insieme all’associazione Luccasenzabarriere ODV nell’ambito di una proficua

collaborazione in atto da tempo per rendere più accessibili le attività commerciali e più

in generale il nostro territorio – spiega l’assessore alla disabilità, Serena Frediani-. Se

emergerà la necessità da parte di altri negozi di utilizzare pedane mobili valuteremo le

modalità con cui continuare a sostenere i commercianti nel dotarsi di queste strutture. Il

nostro obiettivo infatti è quello di abbattere al massimo le barriere architettoniche e

rendere il più possibile accessibili le attività commerciali per garantire a tutte le persone

le stesse opportunità. Ringraziamo Luccasenzabarriere Odv per l’importante opera di

mappatura sull’accessibilità che sta portando avanti e per la fattiva collaborazione data

nella consegna delle pedane”.

“Non possiamo che essere fieri – commenta Domenico Passalacqua, presidente

dell’associazione Luccasenzabarriere ODV – di collaborare a questo progetto nato dal

sodalizio con il Comune di Capannori che sta dimostrando grande sensibiltà sui temi

della disabilità e dell’accessibilità. Grazie alle pedane mobili una ventina di attività

commerciali sono adesso accessibili a tutti consentendo anche alle persone con

disabilità, anziani o persone con passeggini e carrozzine di fare acquisti e svolgere

commissioni senza difficoltà”.

Di seguito l’elenco delle attività commerciali che hanno ricevuto le pedane mobili:

Capannori: Tabaccheria Petri e Melosi con annessa edicola Giorgi Mara Piazza Aldo

Moro, Bar J & K Coffee Piazza Aldo Moro, Tabaccheria Roberti Via del Popolo, Ottica

Squalottica Via Francesco Banchieri, Panificio Benvenuti Via Francesco Banchieri,

Rosticceria Marfisa Via Dei Babbi, Edicola Il Sorriso Via Dei Babbi, Pasticceria Pracchia

Via Del Popolo. Lunata: Lunata Centro stampa via Pesciatina, Bar Il Tiglio via Pesciatina,

Real Foto 120 via Pesciatina. Marlia: Bar Morè Viale Europa, 2D Oro Viale Europa,

Lavanderia Ines Via Paolinelli, Principessa della natura Via Paolinelli, Edicola Cartomania

Via Paolinelli, Abbigliamento Glamour Via Paolinelli,La Cuvè En Fer Blanc Via Paolinelli,

Ottica Matteucci Via Paolinelli, Giusti Animali Viale Europa. Verciano:Casa del Popolo,

via Dei Paoli.

Capannori, 10 maggio 2022

