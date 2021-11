(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 Questura di Benevento

e

Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

PORTAVOCE QUESTURA BENEVENTO

Com. DE FELICE

Benevento, sabato 13 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA

CERRETO SANNITA (BN): SVENTATA TRUFFA AD ANZIANA CON SOLITO

INGANNO DEL FINTO PACCO PER IL NIPOTE.

Nel pomeriggio di ieri, in Cerreto Sannita (BN), un uomo e una donna, di origine napoletana, già noti

alle Forze dell’Ordine, con la solita telefonata sull’utenza telefonica fissa hanno contattato un’anziana

80 enne del luogo, riferendo di essere corrieri che dovevano consegnare un pacco per il nipote, previo

pagamento della somma di 3.000 euro. I due si sono presentati a casa dell’anziana per la consegna del

“pacco” ma la donna aveva la sola disponibilità di 2.050 euro, al che questi hanno riferito che

sarebbero ripassati per ritirare la restante somma, in alternativa, anche in oro e oggetti preziosi. Più

tardi i due si sono ripresentati, ma il rientro del nipote ha sconvolto il loro piano, tanto che, scoperti, la

donna si è allontanata a piedi per le campagne circostanti e l’uomo si è dileguato a bordo di una Fiat

Panda, di colore grigio per le vie cittadine. Il giovane, accortosi della truffa, ha allertato subito i

Carabinieri di Cerreto Sannita e i Poliziotti del Commissariato di Telese Terme, fornendo una

descrizione della donna e il numero di targa dell’autovettura. Le immediate ricerche congiunte attivate

da Carabinieri e Polizia hanno permesso di individuare la donna a piedi nei pressi di un bar nel centro

cittadino e di bloccare l’uomo a bordo dell’autovettura lungo la strada. A seguito di perquisizione è

stata rinvenuta, nella disponibilità dell’uomo, la somma precedentemente sottratta che è stata restituita

all’anziana donna. I due malfattori, invece, sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica

per truffa aggravata in concorso. Tale risultato, come si può immaginare, è frutto dell’intensa

campagna informativa, fortemente voluta e incentivata dalle Forze di polizia, anche mediante la

diffusione di specifici volantini, tesa alla prevenzione ed al riconoscimento delle principale modalità di

truffe, in danno di anziani.

🔊 Listen to this