Comunicato Stampa congedanti dell’Arma dei CC di Benevento

COMANDO PROVINCIALE DI BENEVENTO FAREWEEL DI COMMIATO AI MILITARI CHE HANNO LASCIATO IL SERVIZIO ATTIVO.

Dopo ben oltre 35 anni di onorato servizio nell’Arma dei Carabinieri i Luogotenenti C.S. Nicolò SCHIFANO, Mario DARIO, Nicola Gerardo MARANO, Andrea SGARRA ed il Brigadiere Capo Giuseppe RAFFIO il 31 dicembre 2021 lasceranno il servizio attivo.

I militari, tutti di pregevole profilo, si sono distinti nel corso della loro carriera per le variegate competenze professionali che hanno consentito la diuturna e pratica risoluzione di innumerevoli situazioni che hanno interessato l’intera Provincia. Agli stessi vengono, altresì, riconosciute quelle doti, imprescindibile patrimonio genetico del Carabiniere, di disponibilità, sensibilità d’animo, spirito di abnegazione, che hanno fatto di loro un punto di riferimento sia per le Istituzioni, per la comunità tutta, per i superiori ed i colleghi i quali hanno salutato con stima e riconoscenza il loro operato.

Il tutto anche grazie al silente, incondizionato ed imprescindibile appoggio delle loro famiglie.

Infine, un particolare apprezzamento al Luogotenente Mario DARIO, Comandante della Stazione di Benevento ed al Luogotenente Andrea SGARRA, originario di Andria, giunto a Benevento con la sua famiglia nel lontano 1993 e dopo una lunga gavetta sulla strada divenuto Comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo, distintosi negli anni per l’indiscussa esperienza maturata e per le pregevoli qualità con le quali ha supportato l’attività con gli organi stampa, divenendo un imprescindibile front – office.

