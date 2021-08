(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 Il Tribunale di Salerno – sez. misure di Prevenzione – ha disposto, su conforme richiestadella Procura della Repubblica di Salerno, Direzione Distrettuale Antimafia, la confisca di beni eassetti societari per un valore di circa 16 milioni di euro, nei confronti dell’imprenditore SqueccoRoberto(classe1966);ilprovvedimentoèstatoeseguito,neigiorniscorsi,dallaDivisioneAnticriminedellaQuesturadiSalernoedalServizioCentraleAnticriminedellaPoliziadiStato.

Nei confrontidelpredetto imprenditore,giàcondannatoanche perreati commessiperfavorire il clan “MARANDINO”, nello scorso mese di gennaio è stata eseguita, un’ordinanza dicustodia cautelare in carcere per i reati di intestazione fittizia di beni, peculato, interruzione dipubblicoservizio,favoreggiamentopersonale,emissionedifattureperoperazioniinesistenti,invasione di teITeni ed edifici, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, abuso d’ufficio ed altro,unitamenteadaltri10indagati;contestualmenteall’esecuzionedeiprovvedimenticautelaripersonali, era stato eseguito nei confronti di Squecco Roberto un decreto di sequestro degli stessi dibenipoi sottopostiaconfisca,secondouna strategiadi contrastopropriadella ProcuradellaRepubblica di Salerno e condivisa a livello nazionale, dalla Direzione Centrale Anticrimine dellaPolizia di Stato, che prevede un modello operativo innovativo, caratterizzato dallo svolgimento inparallelo delle indagini penali e di prevenzione antimafia, in tale ottica la richiesta di sequestro inprevenzione è stata richiesta congiuntamente dal Procuratore della Repubblica di Salerno e dalQuestorediSalerno.

L’esecuzionedelprovvedimentodiconfisca,estesaancheadalcunicespitisituatiinRomania, ha comportato, per la prima volta nel nostro Paese, l’attivazione della proceduraintrodotta dal nuovo Regolamento (Ue) 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del14 novembre 2018 (entrato in vigore il 19 dicembre 2020),per il riconoscimento reciproco deiprovvedimentidi congelamentoedi confisca.

In particolare,il Tribunale di Salerno ha riconosciuto nei confronti di Squecco Robertomanifestazioni di pericolosità sociale sia “qualificata” -in quanto indiziato di appartenere alleassociazioni di cui all’art. 416 bis c.p. (nello specifico al clan “Marandino”) e del delitto di cuiall’articolo 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) – che “generica”, in quanto soggettoche vive abitualmente con i proventi di attività delittuose; ha evidenziato, altresi, che lo Squecco èda considerare soggetto socialmente pericoloso sin dalla seconda metà degli anni ’90. Risalgono aquelperiodo, infatti,le denunceper truffa,ricettazione,violazione delle norme tributarie,traffico di carte clonate, nonché le operazioni di distrazione di beni e capitali poste in essere indanno deicreditoridelle società amministrate,formalmenteo di fatto e poi dichiarate fallite.Condotte quest’ultime per le quali Squecco ha accumulato un ingente capitale illecito, di oltre 3milioni di euro, successivamente reinvestito in diversi settori imprenditoriali, e per le qualihariportato due condanne per bancarotta fraudolenta. Il provvedimento, inoltre, ha evidenziato, chenegli anni 2012-2014, l’imprenditore salernitano ha manifestato anche una pericolosità sociale ditipoqualificato,derivantedall’appartenenzaalclancamorristico”Marandino”;infatti,nel 2014,eglièstatotrattoin arrestoperpartecipazione adassociazionedistampocamorristicofacentecapoaMarandinoGiovannietentataestorsioneaggravata,esuccessivamentecondannatopertalifatti.

Il Tribunale, si è poi soffermato sulle risultanze delle più recenti indagini coordinate dallaDirezione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno e svolte dalla SquadraMobile di Salerno, che hanno determinato l’esecuzione delle richiamate misure cautelari personali.Vienerimarcato,inoltre,comeloSquecco,nonostanteinumerosieincisivi provvedimentigiudiziari ed amministrativi, quali provvedimenti di interdittiva antimafia riguardanti la sua personaelesueattivitàeconomiche,nonabbiamutatolapropriacondotta,reiterandoimedesimiilleciti.

In tale contestolo Squecco,anche grazie, alreinvestimento deiproventidi reatitributari,ha,di fatto,continuatoa mantenereil monopolioneiservizidelleonoranzefunebrie delpubblico soccorso nei Comuni di Agropoli, Acerno, Capaccio, attraverso la creazione di nuoveassociazioni e società intestate a prestanome ovvero infiltrando imprese di terzi già attive, inmodo da sfruttare, in maniera occulta, mezzi e licenze altrui, conseguendo, peraltro, un notevolearricchimento; sotto tale, ultimoprofilo,viene stigmatizzato, altresì,ilcomplessosistema difatturazioni per operazioni inesistenti realizzato dal predetto, attraverso società cartiere operanti nelsettore sanitario, che ha fruttato, solo nel periodo 2017/2019, introiti per circa 1milione di euro,successivamente riciclatinelle casse delle OnlusriferibilialloSqueccoedistrattiperfinalitàpersonaliopercreareprovvistedi denarocontante.

Pertanto,allaluce deglielementiesposti,nonchédegliaccertamentiespent1 attraversounaspecificarichiestadiCommissioneRogatoriaallecompetentiAutoritàRomene,ilTribunalehadisposto la confisca di una società con sede in Italia, 2 associazionidi soccorso, 26 automezzi,7conti correntibancari,12 terreni siti in Capaccio – Paestum (SA), 1 terreno sito a Zimbor -Romania,per unvalorecomplessivostimatodicirca16 milionieuro,applicando,altresì,lamisuradiprevenzionedellasorveglianzaspecialedipubblicasicurezzacon obbligodi soggiornoperladurataditreanni.

Salerno, 31 agosto 2021

🔊 Listen to this