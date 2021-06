(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Si è tenuta questa mattina alle ore 11.00 presso la Caserma Pasquali dell’Aquila, sede del 9° Reggimento Alpini,la Conferenza Stampa di presentazione del programma degli eventi di celebrazione del Centenario della Bandiera di Guerra del Reggimento che si terranno all’Aquila il 1 e 2 luglio 2021.

“Il 1 luglio 2021 – ha dichiarato il Comandante del 9° Reggimento Alpini Col. Gianmarco Laurencig -ricorre il centenario della consegna della Bandiera di Guerra nelle mani del 1° Comandante del 9° Reggimento Alpini, Colonnello Remigio PERRETTI, allorquando il Sovrano d’Italia Vittorio Emanuele III suggellava la nascita del reparto, composto dai battaglioni VICENZA, BASSANO, FELTRE e CIVIDALE, affidando allo stesso, nel corso di una solenne cerimonia svoltasi presso la Caserma “Vittoria” in Gorizia, il più alto simbolo della Nazione. Le gloriose tradizioni del reggimento, la sua storia e il fortissimo legame che lo lega con la sua terra e la sua cittadinanza rendono doveroso celebrare questa ricorrenza nella maniera più solenne possibile, compatibilmente con le misure anti pandemia in vigore”.

Saranno due giornate intense di celebrazione che si apriranno il 1 luglio nella Caserma Pasquali con l’Onore ai caduti per poi proseguire alle ore 11.00 con una Santa Messa officiata da S.E. il Cardinale Giuseppe Petrocchi presso la Basilica di San Bernardino da Siena in L’Aquila.

Nel pomeriggio, a cura della Sezione Abruzzi dell’A.N.A. si terrà alle ore 17.00 un Convegno Storico presso l’Auditorium del Parco del Castello seguito alle 19.00 da una Mostra statica di attrezzature militari e di protezione civile in Piazza del Duomo all’Aquila a cura dei Gruppi di Protezione Civile dell’ANA e con mezzi, materiali e uomini dei Battaglioni L’Aquila e Vicenza del 9° Rgt Alpini.

La celebrazione militare si terrà presso la Caserma Pasquali con una Cerimonia Ufficiale in programma dalle ore 10,30 del 2 luglio 2021. In tale occasione sarà conferita alla Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Alpini la Medaglia d’Oro della Croce Rosse Italiana.

E’ prevista la partecipazione agli eventi ed alla celebrazione del Comandante delle Truppe Alpine Gen. C.A. Claudio Berto e del Presidente Nazionale dell’A.N.A. Sebastiano Favero e il Vice Presidente e Consigliere Nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Maria Gianluca Valastro e delle principali Autorità Civili e Militari del territorio.

FOTO ALLEGATECONFERENZA STAMPA 28 GIUGNO 2021

