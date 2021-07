(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Questura di Bolzano

Concorso per 1227 Agenti della Polizia di Stato

Riservati 12 posti ai possessori di attestato di bilinguismo

La Questura di Bolzano informa che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 1227 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Il concorso è aperto alle seguenti categorie:

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi continuativi o in rafferma annuale;

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;

volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

E’ prevista una quota di 12 posti riservati alle precedenti categorie in possesso dell’attestato di bilinguismo (B2).

A tali posti riservati possono concorrere anche i giovani che, pur non avendo prestato il servizio militare, sono in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado e del corrispondente attestato di bilinguismo (B2).

Il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 16 luglio 2021.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 16 agosto 2021 utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, cliccando sull’icona “ Concorso pubblico”.

Il concorso rappresenta un’ottima opportunità soprattutto per i giovani altoatesini in possesso dei prescritti attestati di bilinguismo, attesa anche la possibilità di poter essere chiamati a prestare servizio presso la Questura e i Commissariati di P.S. distaccati o gli altri Uffici delle Specialità di Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale collocati in Provincia (Bolzano, Merano, Brennero, Bressanone, San Candido, Brunico, Vipiteno, Fortezza e Malles-Venosta).

PRESSEMELDUNG

Wettbewerb für 1227 Polizeianwärter der Staatspolizei

Stellenvorbehalt für 12 Bewerber in Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises

Die Quästur Bozen gibt bekannt, dass das Ministerium des Innern einen Wettbewerb für die Einstellung von 1227 Anwärtern der Staatspolizei ausgeschrieben hat.

Folgende Bewerber können am Auswahlverfahren teilnehmen:

Freiwillige, die den festgesetzten einjährigen Dienst (VFP1) bei der Staatspolizei seit mindestens 6 Monaten geleistet bzw. verlängert haben.

Freiwillige, die entlassen wurden, nachdem sie den festgesetzten einjährigen Dienst (VFP1) bei der Staatspolizei geleistet hatten;

Freiwillige, die den festgesetzten vierjährigen Dienst (VFP4) bei der Staatspolizei leisten bzw. geleistet haben.

Es wurde den Stellenvorbehalt für 12 Bewerber der o.a. Kategorien in Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises (B2) vorgesehen .

Die Zulassung zum Stellenvorbehalt ist auch für Bewerber, die in Besitz der Hochschulreife der Sekundärstufe II sowie des entsprechenden Zweisprachigkeitsnachweises (B2) sind, möglich. In diesem Fall besteht keine Pflicht der Leistung der o.a. festgesetzten Dienste bei der Staatspolizei.

Die Ausschreibung des Wettbewerbs wurde im Amtsblatt der Republik Italien – 4^ Sonderausgabe “Wettbewerbe und Prüfungen” vom 16. Juli 2021 veröffentlicht.

Die Anträge sind bis 23.59 Uhr des Abgabetermins (16. August 2021) über die Internetseite https://concorsionline.poliziadistato.it mittels elektronischer Ausfüllung des Bewerbungsgesuchs das man pr Mausklick auf der Ikone „Concorso Pubblico“ öffnen kann, zu übermitteln. .

Dieser Wettbewerb will den jungen Bewerbern der autonomen Provinz Bozen in Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises die Gelegenheit bieten, den Dienst bei dem Polizeipräsidium, den Polizeikommissariaten sowie bei der Abteilungen der Verkehrs- Bahn- oder Postpolizei dieser Provinz (Dienststelle von Bozen, Meran, Brenner, Brixen, Innichen, Bruneck, Sterzing, Franzensfeste und Mals i.V) zu leisten.

