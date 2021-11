(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 COMUNITÀ DEMOCRATICA, LACARRA (PD): BENE IL RIFORMISMO RADICALE DI DELRIO. AGORÀ ESPERIENZA STRAORDINARIA

Bari, 20 novembre 2021 – “Oggi ho partecipato all’iniziativa promossa in queste ore da Graziani Delrio intitolata “Ripartire dalle comunità”.”Lo dichiara il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.

“Il Partito Democratico è per natura e deve continuare a essere contenitore plurale, luogo di incontro tra culture politiche progressiste e laboratorio di progetti di cambiamento.

In questo senso le componenti non possono permettersi di essere meri centri di potere e di spartizione di territori. Devono invece assumere sempre di più il ruolo di strumenti di elaborazione di pensieri politici complessi e lungimiranti, animati dal comune intento di riformare il Paese e ridurre le diseguaglianze.

Per questi motivi mi sento particolarmente in sintonia con l’approccio di riformismo radicale proposto da Delrio, nella speranza che il mondo riformista possa compattarsi in vista delle importanti sfide che abbiamo davanti.

Adesso avanti con le agorà democratiche, una straordinaria esperienza ispirata ai principi della partecipazione dal basso e della condivisione delle scelte.”

