(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Comuni. Palazzi, sindaci presenteranno proposta su responsabilità penale

Bologna, 1 luglio 2021 – “Promuoviamo noi come sindaci una proposta di legge popolare bipartisan sulla responsabilità penale dei primi cittadini, dal superamento della legge Severino alla candidabilità dei sindaci alle politiche. Non possiamo più aspettare: chiediamo più responsabilità, ma allo stesso tempo vogliamo garanzie per poter fare il nostro lavoro. Sui sindaci sono state scaricate responsabilità, oneri, ma mai onori. Presentiamo noi una proposta e vediamo in parlamento quali forze politiche la sostengono”. Lo afferma Mattia Palazzi, presidente Ali Lombardia e sindaco di Mantova durante l’Assemblea Nazionale Ali a Bologna.

