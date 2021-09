(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 FALLO CON LO SPID, USER E PASSWORD VANNO IN PENSIONE

Il Comune di Nettuno è tra gli oltre 3.000 Enti Pubblici che fornisce servizi online tramite SPID. Questa modalità di accesso sarà l’unica possibile dal 30 settembre 2021 quando al sito internet istituzionale (e ai servizi digitali delle altre Pubbliche Amministrazioni come ad esempio INPS, Agenzia delle Entrate ecc…) non si potrà più accedere con USER e PASSWORD.

Con lo SPID è già possibile scaricare Certificati Anagrafici con valore di legge, istruire la pratica di cambio di residenza, consultare il proprio cassetto tributario e consultare lo stato delle proprie pratiche. Non vuoi fare la fila? FALLO CON LO SPID

Tutte le informazioni su come ottenere lo SPID al sito https://www.spid.gov.it/

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

