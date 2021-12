(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 MERITI SPORTIVI E DI SPETTACOLO, PREMIATI I NETTUNESI CHE SI SONO DISTINTI NEGLI ULTIMI ANNI

Si è tenuta questa mattina a Nettuno, in apertura del consiglio comunale, la cerimonia di premiazione per meriti sportivi fortemente voluta dall’amministrazione. Una cerimonia semplice ma densa di significati per la città e per le persone che ne hanno portato alto il nome negli ultimi due anni: atleti, arbitri e medici. Tutti uniti sotto il nome di Nettuno, come sottolineato in primis dal Sindaco Alessandro Coppola. “Per tutti noi questo è un momento di gioia, una parentesi di cui avevamo bisogno dopo due anni di pandemia. La premiazione di nostri concittadini per meriti sportivi e di spettacolo significa che i geni dei nettunesi sono rafforzati, parafrasando il termine che si usa oggi per il green pass. A tutti voi non possono che arrivare i nostri complimenti”. Una cerimonia questa, che ha consentito di portare avanti un percorso già iniziato in apertura di mandato con la premiazione degli sportivi locali, e che al tempo stesso ha visto la città fare il suo grande in bocca al lupo a Beatrice Scolletta impegnata a breve nelle finali di Miss Italia ma rimasta a fare da madrina ad ognuno degli atleti insigniti degli attestati di merito da parte dell’amministrazione comunale. Soddisfatto per la buona riuscita della manifestazione, il Vicesindaco ed Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Alessandro Mauro, ideatore ed organizzatore della cerimonia con il supporto dell’intero consiglio comunale. “La pandemia non ci ha consentito di premiarvi prima – ha spiegato – ma ci tenevamo a farlo perché rappresentate Nettuno in Italia, in Europa e nel mondo. E non è finita qui, perché subito dopo le festività natalizie organizzeremo al Forte Sangallo una manifestazione in cui coinvolgeremo tutte le associazioni sportive del territorio, per ringraziare del lavoro svolto anche tutti gli istruttori e coloro che da sempre lavorano dietro le quinte per portare in alto il nome di Nettuno”. Tredici complessivamente le personalità del mondo sportivo e dello spettacolo premiate ad uno ad uno dai vari consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione: Maurizio Mafrica, osteopata Casa Italia Coni e delegazione olimpica Tokyo 2020, Beatrice Scolletta, vincitrice del titolo di miss Lazio 2021 e seconda classificata a miss Italia 2020, Daniela Rotolo, campionessa italiana di taekwondo 2019 e 2021 cinture nere -67kg, Dalila D’Ambra, vicecampionessa italiana nella stessa categoria nel 2019, Michela Sabba, vicecampionessa italiana nello stesso anno per taekwondo cinture nere -74 kg, Silvia Coluzzi, campionessa italiana 2020 di ginnastica artistica specialità trampolino elastico, Carmelo Vittorino, vincitore del titolo italiano 2021 nel campionato italiano di velocità in salita, Roberta Paccariè, medaglia di bronzo ai campionati universitari 2019 di taekwondo cinture nere -49kg, Elio Paolini, fisioterapista della nazionale italiana di softball nella spedizione olimpica di Tokyo 2020, Gaetano Schiavottiello, medico della nazionale italiana di softball nella spedizione olimpica di Tokyo 2020, Fabrizio Fabrizi, unico arbitro europeo di baseball alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Massimo Accumulo, vicecampione italiano acquabike freestyle pro 2020 e 2021, vicecampione europeo acquabike freestyle pro 2021 e 3° world ranking acquabike freestyle pro 2021, e Augusto Rosati, medaglia d’oro ai campionati italiani universitari 2019 di taekwondo cinture verde e blu cat. -80kg.

