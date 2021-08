(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 NETTUNO BEACH SOCCER ALLE FINALE EIGHT DI SERIE A, “LAVORIAMO PER UNA TAPPA A NETTUNO”

È pronto a partire per Lignano Sabbiadoro, dove dal 6 all’8 agosto si svolgeranno le Final Eight del Campionato di Serie A di Beach Soccer, il Nettuno Beach Soccer. I ragazzi della squadra nettunese sono stati ricevuti nella splendida cornice del Forte Sangallo, dal Sindaco Alessandro Coppola, dal vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro e dal presidente della commissione Sport, Turismo e Spettacolo Massimiliano Rognoni che hanno consegnato al presidente Roberto Mastella e alla squadra una bandiera dell Città di Nettuno da portare alle finali di Lignano.

“Con i vostri risultati portate in alto il nome dell’intera città di Nettuno – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – tutti noi faremo il tifo per voi e il nostro impegno è sostenervi in ogni modo. L’obiettivo è portare al più presto una tappa del campionato di Serie A di Beach Soccer qui a Nettuno”.

“Quest’anno siamo riusciti a trovare una soluzione temporanea per permettere a questi ragazzi di allenarsi – dichiara il vicesindaco con delega allo sport Alessandro Mauro – avremmo voluto fare di più’, ma anche a causa della pandemia non è stato possibile sostenervi come avremmo dovuto. Avete fatto una impresa eccezionale a livello sportivo e siamo tutti orgogliosi di voi. Lo sport, e soprattutto il movimento del beach soccer, sono anche volano per il turismo e come amministrazione ci impegneremo per dare una casa a questi ragazzi di Nettuno e far sì che la nostra città diventi una tappa fissa del campionato nazionale”.

“Faccio io mio più grande in bocca al lupo a questi ragazzi – dichiara il presidente della commissione sport, turismo e spettacolo Massimiliano Rognoni – riuscire a creare una struttura per il beach soccer qui a Nettuno è un obiettivo che vogliamo riuscire a concretizzare per dare ai nostri ragazzi l’opportunità di praticare questo bellissimo sport e permettere anche di fare attività con i ragazzi. Il periodo non è facile e i soldi nelle casse comunali sono sempre pochi. Intanto siamo con voi con il cuore e tifiamo per voi che rappresentate al meglio la nostra città”

PH Francesco Cenci

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

🔊 Listen to this