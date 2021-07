(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 PARCHEGGIA E VIVI IL MARE A NETTUNO, DA DOMANI ATTIVI I SERVIZI GRATUITI “NAVETTA SPIAGGE” E “NAVETTA SERALE”

Saranno attive da domani 09 luglio 2021 le due navette che collegheranno le aree di sosta del territorio al centro cittadino.

A disposizione di cittadini e turisti ci saranno in maniera COMPLETAMENTE GRATUITA:

– La Navetta spiagge attiva tutti i giorni con corse ogni 40 minuti dalle 8,20 alle 13 e dalle 15 alle 19 con partenza dal capolinea di via San Giacomo (Scuola De Franceschi)

– La Navetta Serale attiva nei weekend con corse ogni 20 minuti dalle ore 20,30 alle 01,10 con partenze dal capolinea di via San Giacomo (Scuola De Franceschi)

I servizi saranno attivi fino al 05 settembre 2021. Orari e fermate nelle locandine in allegato.

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

🔊 Listen to this