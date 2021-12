(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 A NETTUNO PARTE “LA NAVETTA DI NATALE” CHE COLLEGHERÀ IL CENTRO CON LE AREE DI PARCHEGGIO

In occasione delle festività natalizie un nuovo servizio sarà attivo nella città di Nettuno. Da questa mattina è fino al 09 gennaio 2022, fatt esclusione per i giorni del 25/12 e del 01/01, cittadini e turisti potranno usufruire della “Navetta di Natale” che collegherà le aree di parcheggio di via La Malfa, Via Diaz e dei quartieri di San Giacomo e Cretarossa con il centro cittadino per permettere a chi vorrà di lasciare la propria macchina e raggiungere i negozi e le attrazioni comodamente in bus. La navetta seguirà gli orari e e il percorso indicato nella locandina allegat

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

🔊 Listen to this