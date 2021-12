(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 ANIMAZIONE, BABBO NATALE, TRENINO E VILLAGGIO DELLE FIABE. NETTUNO SI TRASFORMA NELLA CITTA’ DEL NATALE: IL VICESINDACO MAURO: “DEDICHIAMO QUESTE FESTE A TUTTI I BAMBINI”

Il programma completo e le locandine in alta risoluzione sono scaricabili al seguente [link](https://we.tl/t-i1uyP7eHtJ)

Un ricco programma di eventi quello messo in piedi dall’Assessorato Al Turismo del Comune di Nettuno, guidato dal Vicesindaco Alessandro Mauro, in occasione del “Natale Nettuno 2021” che partirà questo weekend. Nettuno si trasforma nella città del Natale con giornata a tema, animazione e il villaggio di Natale con musiche natalizie tutti i weekend, aperto tutti i giorni e accessibile liberamente e gratuitamente.

Si inizia domenica 05 dicembre con Babbo Natale che arriverà nel villaggio delle fiabe di piazza Battisti per incontrare tutti i bambini e raccogliere le loro letterine. L’incontro con Babbo Natale si ripeterà anche sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre. Tantissimi gli eventi in programma: l’8 dicembre ci sarà l’imperdibile parata dei trampolieri natalizi con un evento dolce che si terrà nel villaggio delle fiabe di piazza Battisti, mentre sabato 11 dicembre, sempre nel villaggio fiabesco di piazza Battisti, arriveranno i personaggi di Frozen.

Domenica 12 dicembre le vie del centro si animeranno con i giocolieri natalizi che realizzeranno le sculture di palloncini tra piazza del Mercato, piazzale Oberdan, Via Carlo Cattaneo e via Matteotti.

Dal 18 al 30 dicembre sarà attivo il Trenino Natalizio che sarà fruibile gratuitamente da grandi e piccoli e farà il giro del centro cittadino per far ammirare a tutti da una prospettiva unica le bellissime luminarie natalizie. Il trenino farà il giro ogni 30 minuti tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Appuntamento con “La grande nevicata artificiale” domenica 19 dicembre, mentre il 22, 23 e 24 dicembre al villaggio delle fiabe di piazza Battisti ci sarà “Il Trono di Babbo Natale”. Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la magia delle bolle di sapone con l’evento “Christmas Bubbles” in piazza San Giovanni.

Direttamente dal reality “Il Collegio” di Rai 2 il 30 dicembre arriverà in piazza San Giovanni a Nettuno “Enzio – un bidello per amico” con il suo spettacolo, mentre si chiuderà in bellezza il giorno dell’Epifania con la grande festa per la Befana che distribuirà dolci e popcorn a tutti i bambini che potranno divertirsi nel grande parco giochi gonfiabile di piazzale Le Sirene.

Quest’anno, poi, tornerà anche il tradizionale bagno di Capodanno, dopo lo stop dello scorso anno, sempre ai bagni Vittoria per dare il benvenuto al 2022.

“Dedichiamo questo programma e queste feste a tutti i bambini – dichiara il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – dopo questi due anni difficili a causa del Coronavirus è giusto ridare loro momenti di felicità, spensieratezza e speranza. E’ stata una scelta mia, condivisa con la commissione sport, turismo e spettacolo, organizzare il programma con eventi itineranti che potessero coinvolgere le famiglie, e non organizzare una grande festa di piazza la sera del 31 dicembre che avrebbe riversato in unico luogo migliaia di persone ad assistere ad uno spettacolo dal vivo. Vogliamo offrire momenti di attrazione, ma nel massimo della sicurezza perché la battaglia al coronavirus non è ancora terminata. Nettuno sta dimostrando tutte le sue potenzialità. Si può fare turismo e spettacolo in sicurezza e si può fare anche in periodi diversi dall’Estate. Il progetto delle luminarie artistiche e un programma di eventi mirato e studiato permette a Nettuno di essere un punto di attrazione turistica anche in inverno, a vantaggio delle attività produttive e dell’intera collettività”.

Prosegue anche il progetto di promozione turistica e dopo l’anteprima, rilanciata anche da VISIT LAZIO portale turistico ufficiale della nostra Regione, nei prossimi giorni verrà rilasciato il video completo “Natale a Nettuno 2021” con tutta la bellezza delle mura del nostro medievale illuminate, del Forte Sangallo, del Villaggio delle Fiabe di piazza Battisti e del lungomare.

“Abbiamo un patrimonio inestimabile – conclude il vicesindaco Alessandro Mauro – un Borgo Medievale che affaccia sul mare e che è incastonato nel centro della città e una fortezza del 1500 che abbiamo voluto valorizzare al meglio. Uno skyline che non ha nulla da invidiare a nessun’altra località della Regione Lazio. Questo video promozionale ha come obiettivo quello di mostrare a tutti questa bellezza e dimostrare che Nettuno non è solo sinonimo di mare e d’estate, ma che è una città viva che ha tanto da offrire anche negli altri mesi dell’anno”.

