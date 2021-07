(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 LUCI D’ESTATE A NETTUNO [⭐️]

Sono stati accese questa sera, e resteranno installate per tutta la stagione, le luminarie a tema estivo il lungomare di Nettuno. Su viale Matteotti sono state montate delle strutture che richiamano il mare: due delfini, un timone e un’ancora, mentre sulle mura del nostro Borgo marinaro la scritta “Estate a Nettuno”.

Uno spettacolo suggestivo, di grande impatto visivo, che torna dopo il successo delle luminarie natalizie che hanno portato a Nettuno visitatori da tutta la Regione.

“Prosegue il nostro progetto di comunicazione e promozione turistica del territorio – afferma il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – l’obiettivo è creare attrazioni che possano portare i turisti a scegliere di visitare Nettuno e a tornare. L’installazione era programmata la scorsa settimana, ma abbiamo scelto di posticipare ad oggi dopo la vittoria dell’Italia in semifinale contro la Spagna e in vista della finale che, poi, ci ha visto vincitori. Il “Natale a Nettuno 2020” – prosegue l’Assessore Mauro – è stato solo una tappa di un percorso iniziato con il video promozionale dello scorso anno e proseguito con i video di promozione turistica che abbiamo realizzato per questa stagione 2021 con la partecipazione di Bruno Conti e Alessio Romagnoli. Lo spettacolo delle luminarie natalizie ha conquistato tutti, ha valorizzato la bellezza del nostro Borgo Marinaro che è un esempio quasi unico nel suo genere in Italia e per questo abbiamo scelto di riproporle con lo stesso obiettivo creando il progetto “Luci d’Estate” che da questa sera illuminerà il lungomare. Queste operazioni di promozione turistica ci permettono di far conoscere le nostre bellezze, le nostre tradizioni e il brand “Città di Nettuno” e portare un indotto in termini di presenze sul territorio in favore di tutte le attività commerciali della nostra città”.

Al seguente [link](https://fb.watch/v/pDYsthnx/) il video di DroneXFly

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

🔊 Listen to this