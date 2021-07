(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 AL VIA L’INTERNATIONAL WORLD BEER FESTIVAL, IL GUSTO A NETTUNO FINO A DOMENICA

È stato aperto questa sera l’international world beer festival di Nettuno a piazzale Michelangelo. Birre da tutto il mondo e cibo da strada saranno protagonisti fino a domenica con apertura dalle ore 12.

“Siamo felici di avere questo evento nella nostra città e ringrazio Alfredo Orofino per l’ottima organizzazione – afferma il Sindaco Alessandro Coppola – l’enogastronomia è uno dei nostri fiori all’occhiello e non è un caso che abbiamo puntato anche su eventi di questo tipo in questa stagione estiva”.

“È un piacere ospitare eventi come questi e vedere tanti cittadini e turisti apprezzare e divertirsi in piena sicurezza – dichiara il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – ringrazio per essere venuti a questa prima giornata del festival anche l’onorevole Silvestroni, il presidente del consiglio Pino Barraco, la consigliera comunale Lina Anguelova e il presidente della commissione Turismo e Spettacolo Massimiliano Rognoni. È un piacere passare serate come queste dopo tanti mesi difficili, mi unisco ai ringraziamenti e ai complimenti del sindaco a Alfredo Orofino che si è dimostrato ancora una volta un grande professionista di questo settore”

