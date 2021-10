(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 RACCOLTA DIFFERENZIATA, DA OGGI A NETTUNO PARTONO GLI INFO POINT ORGANIZZATI DALL’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE E DALLA TEKNEKO

Iniziano oggi le giornate informative organizzate dall’Assessorato alla Ambiente del Comune di Nettuno e dalla Tekneko per la distribuzione delle nuove attrezzature per la raccolta differenziata. Si parte nella giornata odierna dalle 14 alle 18 in piazza Mazzini.

“Abbiamo deciso di potenziare la consegna e la taggatura dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata – spiega l’Assessore all’Ambiente Claudio Dell’Uomo – ogni cittadino potrà recarsi presso gli info point che saranno allestiti in Piazza Mazzini, Piazzale San Rocco, Piazza Garibaldi, alla stazione ferroviaria di Nettuno, a San Giacomo, Santa Barbara, Cioccati e Zucchetti per chiedere informazioni, per effettuare la taggatura dei mastelli a disposizioni o chiedere la sostituzione di quelli vecchi. Lavoriamo ogni giorno per una Nettuno pulita e perchè il servizio di raccolta rifiuti sia il più efficiente possibile”.

Il calendario degli Info Point

15 ottobre ore 14-18 Piazza Mazzini

16 ottobre ore 9-16 Piazza Garibaldi

17 ottobre ore 9-16 Piazza IX settembre 1943 (Stazione FS)

dal 18 ottobre in piazzale San Rocco con il seguente orario:

Lunedì e Martedì ore 9-13

Mercoeldì e Venerdì ore 14-18

Sabato e Domenica ore 9-16

Utenze Santa Barbara presso parcheggio via Livatino:

18 ottobre ore 10,30-17

19 ottobre ore 14-17

20 ottobre ore 10,30-17

Utenze San Giacomo presso Parcheggio via Romana Antica

22 ottobre ore 14-17

23 ottobre ore 10,30-17

24 ottobre ore 10,30-17

Utenze Cioccati e Zucchetti presso via Monte Silvano (Piazza della Chiesa)

25 ottobre ore 10,30-17

26 ottobre ore 14-17

27 ottobre ore 10,30-17

