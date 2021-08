(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 “MILLE” GRAZIE AI VOLONTARI IN PRIMA LINEA NELL’EMERGENZA COVID, ORIETTA BERTI IN CONCERTO IL 15 AGOSTO

Tutto pronto a Nettuno per il concerto di Orietta Berti in programma il 15 agosto. Un concerto che sarà dedicato a tutti quei lavoratori e quei volontari che sono stati in prima linea nella gestione qui sul territorio dell’Emergenza Coronavirus dal marzo 2020.

“Orietta Berti è un’artista che ha sempre dimostrato la sua vicinanza al mondo del sociale e del volontariato, e oggi è in prima linea anche nella sensibilizzazione per la campagna vaccinale – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – anche per questo abbiamo voluto dedicare questo evento ai volontari dell’UNITALSI, all’ ODV “Associazione Nettuno” di Volontariato e Protezione Civile, all’Associazione Tridente Sub Nettuno, all’Associazione Zoofila Ecologica, all’associazione nazionale Salvamento Anzio-Nettuno, all’associazione nazionale Carabinieri, alla Piccola Nazareth, all’Associazione ConTatto, alla Caritas, al Santuario di Nostra Signora delle Grazie e a tutte le parrocchie del territorio. Ognuna di queste realtà ha svolto un ruolo delicato e fondamentale durante la pandemia e nella gestione dell’emergenza. Siamo orgogliosi di loro e di ospitarli in questa serata dedicata proprio a queste straordinarie associazioni di volontariato. E’ il nostro modo per dirgli grazie per l’enorme lavoro svolto per le fasce più deboli e per chi aveva bisogno”.

Orietta Berti è la grande protagonista di questa estate 2021. Con il singolo “Mille” insieme a Fedez e Achille Lauro ha già conquistato 3 dischi di platino, totalizzato circa 50 milioni di visualizzazione con il video ufficiale su Youtube e si è piazzato in cima alle classifica dei singoli italiani nelle ultime sette settimane, conquistando il primo posto per cinque settimane consecutive.

L’area concerto sarà istituita a Piazzale San Rocco, zona ritenuta più idonea per garantire le norme di sicurezza vigenti. Lo spettacolo sarà gratuito, ma con posti a sedere limitati, con prenotazione obbligatoria presso il PIT di viale Matteotti dove da oggi saranno a disposizione i biglietti per accedere all’area concerto, riservata esclusivamente ai possessori di Green Pass, fino ad esaurimento posti.

“Un’artista capace di conquistare ogni generazione e che siamo onorati di avere qui a Nettuno – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – dopo un anno e mezzo di pandemia stiamo tornando piano piano alla normalità e siamo contenti di poter riportare un evento di spessore a Nettuno in una location suggestiva come piazzale San Rocco, seppur con delle limitazioni dettate dall’emergenza ancora in corso. Stiamo dimostrando anche quest’anno che è possibile creare eventi, intrattenere e regalare a cittadini e turisti momenti di spensieratezza e divertimento in piena sicurezza”.

