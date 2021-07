(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 MUSICA E SOLIDARIETA’, DANILO TORRONI IN CONCERTO PER L’UNITALSI SOTTOSEZIONE DI ALBANO

Non perdere gli appuntamenti del programma [#EstateNettuno2021](https://www.facebook.com/hashtag/estatenettuno2021?__eep__=6&__cft__[0]=AZVMhscuV5C-gHbQpq3PxNSUz2_XnHzpmwOc5vKYPab4HplokS8ky7029sCVvHyK4R_CMegcWFVyb9I_93MksONUbpyMmh0LjSDH23GI93F6g21hJlwwP39FynDIYaWebEEt7_oJK2arVXaUuT85qJCb4g17i9TyvEH0DCNGs6ty2A&__tn__=*NK-R). Venerdì 23 luglio al Teatro Spazio Vitale è in programma il concerto di Danilo Torroni che presenterà il suo vasto repertorio di musica leggera italiana in un evento che sarà presentato dal giornalista e conduttore Filippo Anastasi che nella sua carriera è stato inviato del Messaggero, vicedirettore del TG2 e caporedattore del TG1.

Una serata a sfondo benefico con il ricavato che sarà devoluto all’Unitalsi – Sottosezione di Albano, da sempre impegnati al fianco dei più deboli sul territorio e, il cui aiuto, è stato fondamentale per la gestione dell’Emergenza Coronavirus negli ultimi 18 mesi.

“L’Estate è divertimento e spensieratezza – dichiara il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – ma non dobbiamo dimenticare chi soffre, chi è in difficoltà e chi è meno fortunato. I volontari dell’Unitalsi – Sottosezione di Albano sono sempre in prima linea quando c’è da dare aiuto e lo hanno fatto anche in occasione di questa pandemia con il loro prezioso servizio. L’Unitalsi si è messa a disposizione della collettività gestendo il progetto della spesa solidale e consegnando i pacchi alimentari alle famiglie che aveva bisogno. Questo evento, oltre che a farci passare una bella serata d’estate, servirà anche a sostenere il loro impagabile lavoro”.

Il costo del biglietto è di 10 e sarà acquistabile presso il PIT di lungomare Matteotti, o la sera stessa dell’evento presso il Teatro Spazio Vitale di via Dante Canducci.

