Dopo le ripetute segnalazioni dei disagi e del continuo disturbo alla quiete pubblica, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire nel modo più opportuno per regolamentare la pratica del carico/scarico

“Unitamente al sindaco, al dirigente Noemi Spagna Musso e all’assessore Alessandro Mauro – spiega l’assessore alla Viabilità con delega alla Sicurezza e alla Polizia Locale Luca Zomparelli – con un’ordinanza abbiamo deciso di consentire le pratiche di carico e scarico in piazza del mercato solo in determinate fasce orarie, così da garantire una maggiore vivibilità cittadina. Le restanti ore della giornata, saranno comunque oggetto di presidio da parte del Corpo di Polizia Locale che ne controllerà il rispetto. Ad ogni buon conto, stiamo lavorando ad un regolamento di polizia e sicurezza urbana volto a regolamentare queste situazioni e non lasciarle più al singolo caso”.

