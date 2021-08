(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 EMERGENZA COVID, DELBERATA LA RIDUZIONE DEL 50% DEL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA

E’ stata deliberata dalla Giunta Comunale la riduzione pari al 50% del pagamento del Canone Unico dovuto per le occupazioni di suolo pubblico temporanea realizzate da attività di pubblico esercizio in ampliamento a causa dell’emergenza Coronavirus nel periodo che va dal 01 luglio 2021 al 30 settembre 2021.

“Siamo vicini ai commercianti che hanno affrontato mesi di estrema difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus – dichiara l’assessore al Bilancio Ilaria Coppola – l’ampliamento del suolo pubblico in queste due stagioni ha permesso alle attività di aprire e lavorare nonostante le molte restrizioni vigenti. Con questo provvedimento dimezziamo il canone a chi ha predisposto aree all’aperto aggiuntive riducendo i posti i a sedere al coperto in ossequio alle normative anticontagio. Ringrazio per il lavoro svolto la commissione bilancio, il presidente Mario Esposito e i membri Elisa Mauro, Lucia De Zuani, Genesio D’Angeli e Roberto Alicandri”.

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

🔊 Listen to this