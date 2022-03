(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 GIUBILEO IN ONORE DI SANTA LUCIA FILIPPINI, APERTA LA PORTA GIUBILARE A NETTUNO

Cerimonia questa mattina per l’apertura della porta giubilare presso l’Istituto Pie Filippini di Nettuno. Quest’anno, in occasione dei 350 anni dalla nascita di Santa Lucia Filippini, papa Francesco ha istituito l’anno giubilare in onore della Santa di Tarquinia impartendo l’indulgenza plenaria a tutti coloro che attraverseranno la porta giubilare che, a Nettuno, si trova presso la cappella dell’Istituto Scolastico Pie Filippini in via Giacomo Matteotti. Presenti questa mattina all’apertura della porta e dell’anno giubilare il Vicesindaco della Città di Nettuno Alessandro Mauro e il Vescovo di Albano Mons. Viva che ha ringraziato la città per la calorosa accoglienza per l’affetto dimostrato in questi anni a Santa Lucia Filippini.

“Quello che unisce la nostra città a Santa Lucia Filippini è un legame stretto e indissolubile – dichiara il Vicesindaco Alessandro Mauro – sono passati 264 anni da quando le Suore Pie Filippini sono arrivate a Nettuno e da allora istruiscono e fanno crescere generazioni e generazioni di nostri bambini e bambine. Una presenza costante e fondamentale, anche nel periodo della guerra dove l’aiuto delle Pie Filippini è stato di vitale importanza per la nostra città. Nel 2002, esattamente venti anni fa, abbiamo conferito la cittadinanza onoraria a Suor Maria Leoni. Un’onorificenza a lei, ma che vale per tutte le maestre Pie Filippini come ringraziamento per quanto fatto nella nostra città. Sono emozionato di essere qui per dirvi grazie, grazie di cuore”.

