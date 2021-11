(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 LA MAGIA DEL NATALE AVVOLGE NETTUNO, ACCESE LE LUMINARIE ARTISTICHE E IL VILLAGIO DELLE FIABE

Le luci del Natale illuminano Nettuno. Questo pomeriggio sono state accese le splendide luminarie artistiche della città e il Villaggio delle Fiabe di piazza Battisti sulle note di Astro del Ciel- Silent Night interpretata dal tenore Massimiliano Drapello (video al seguente link https://fb.watch/9y88AP94md/ ). A rendere ancora più magica l’atmosfera per queste festività, la suggestiva illuminazione delle facciate del palazzo storico che ospita il Municipio, appena ristrutturate. Un grande progetto di illuminazione artistica arricchito dalle istallazioni artistiche posizionate lungo il centro, tutto visitabile liberamente e gratuitamente così come il fiabesco villaggio di piazza Battisti

“Che sia un Natale di gioia e di speranza dopo mesi duri e difficili – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – il Forte Sangallo e tutte le mura del Borgo Medievale completamente illuminate ci regalano un’atmosfera magica e unica, che solo la nostra splendida Nettuno può offrire. Ringrazio i dipendenti dell’ufficio Turismo e in particolar il vicesindaco Alessandro Mauro per l’impegno e la dedizione che hanno messo per realizzare questo spettacolare progetto dedicato soprattutto ai più piccoli che più di noi adulti hanno subìto in questi due anni le sofferenze dovute alle restrizioni anti Covid che li hanno portati a vivere in maniera più distaccati i rapporti con amici e parenti. Oggi è soprattutto a loro che regaliamo questa atmosfera fiabesca donandogli gioia e speranza in occasione di queste feste natalizie e dimostrando che Nettuno è una città viva, che può attrarre turismo e visitatori anche in stagioni diverse dall’Estate”.

Le spettacolari luminarie artistiche lungo via Matteotti, Piazza Mazzini, le mura del Borgo Medievale e il Forte Sangallo, altro simbolo della nostra città costruito tra il 1501 e il 1503, faranno da cornice a numerosi eventi dedicati specialmente ai bambini e saranno visitabili con il trenino di Natale attivo tutti i giorni dal 18 dicembre fino al 30 dicembre e il giorno dell’Epifania che trasporterà grandi e piccini dentro la magia del Natale in maniera completamente gratuita.

“Il nostro Borgo Medievale è unico nel suo genere e vedere illuminate tutte le sue mura e i bastioni scalda il cuore – afferma il Vicesindaco Alessandro Mauro – per queste festività natalizie abbiamo pensato soprattutto ai bambini perché il Natale è la loro festa. Ogni giorno ci saranno spettacoli e eventi nelle piazze del nostro centro cittadino e i bambini potranno immergersi nella magia del Natale visitando il villaggio delle fiabe allestito a piazza Battisti. Abbiamo voluto regalare ai nostri piccoli concittadini momenti di gioia, spensieratezza e felicità dopo tutto quello che hanno dovuto affrontare a causa del Coronavirus: dalla chiusura delle scuole al distanziamento che li ha portati lo scorso anno a passare delle feste di Natale lontano anche da alcuni dei loro affetti più cari. Non potremmo mai comprendere fino in fondo quanto sia stato difficile questo periodo per loro, ma quello che abbiamo potuto fare è dare loro uno spazio dove vivere a pieno tutta la magia del Natale e organizzare attività e momenti dedicati a loro. Ringrazio i membri della commissione sport, turismo e spettacolo per la loro collaborazione in particolare i consiglieri Genesio D’Angeli, Massimiliano Rognoni, Ilaria Bartoli, Martina Armocida, Roberto Alicandri e Marco Federici; ai dipendenti dell’Ufficio Turismo e al dirigente Gianluca Faraone per il lavoro svolto che ha portato a questo splendido risultato, i consiglieri comunali e gli assessori presenti qui oggi e il consigliere regionale Antonello Aurigemma che è venuto a trovarci”.

Nei prossimi giorni verrà diffuso il ricco calendari di eventi organizzati per il periodo natalizio, con animazione per bambini, il trono di Babbo Natale e tante altre sorprese per i bambini di tutte le età.

