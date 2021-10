(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 Coldiretti Cuneo autorizza la libera e gratuita pubblicazione dell’immagine allegata: Locandina e programma “Campagna Amica in Festa”

COLDIRETTI CUNEO: CAMPAGNA AMICA IN FESTA A CUNEO

La campagna arriva in città! Sabato 23 e domenica 24 ottobre, due giorni di incontri presso i Giardini Fresia (ex-zoo) eventi ed attività all’insegna del benessere e della saluto con i prodotti delle nostre campagna, buoni, genuini, salutari, sostenibile e a Km Zero e apertura straordinaria del Mercato Coperto di Campagna Amica

Sarà un fine settimana ricco di eventi dedicati ai consumatori e alle famiglie quello di sabato 23 e domenica 24 presso i Giardini Fresia (ex-zoo) con “Campagna Amica in festa!”. Una due giorni per festeggiare e conoscere il mondo contadino nelle sue svariate declinazioni con incontri tematici, laboratori per grandi e piccini e degustazioni guidate di vini e formaggi. Il programma prevede anche due incontri: il primo, sabato alle 10:30 dal titolo “Grano Piemonte, biodiversità e territorio nella spesa di ogni giorno” cercherà di illustrare ai consumatori il recente progetto di filiera di grano duro del territorio (nato in collaborazione con il Consorzio CAP Nord-Ovest e Confartigianato Cuneo), analizzando le caratteristiche delle farine, le loro proprietà nutrizionali e caratteristiche, concludendosi poi con un laboratorio pratico di panificazione. Il secondo workshop, domenica alle 10:00, “Cibo, Ambiente, Territorio, scelte di benessere per ogni stagione”, realizzato in collaborazione con Donne Impresa e la LILT di Cuneo, si incentrerà sulle scelte consapevoli dei consumatori in cucina per diete salutari equilibrate anche dal punto di vista psicofisico. Sabato pomeriggio, invece, si potrà vedere Agrichef all’opera con un laboratorio di cucina contadina dalle 16.00 alle 17:00. Per i più piccoli sia sabato che domenica sono previsti, dalle 15:00 alle 17:00 quattro laboratori nella quale i bambini potranno cimentarsi in prima persona: “Dal chicco al pane”; “Dal latte al formaggio”; “L’orto e le sue stagioni” e “Il Mondo delle api” in collaborazione con l’Associazione Produttori Biologici Terramica. Nell’ottica di far arrivare la campagna in città in entrambe le giornate inoltre, grandi e piccini avranno la possibilità di vedere da vicino gli animali della fattoria. Domenica 24 sarà la volta delle degustazioni guidate, la prima dalle 11:00 alle 12:00 farà scoprire i vini che aderiscono al progetto di viticoltura sostenibile “The Green Experience”, mentre dalle 16:00 alle 17:00 sarà possibile apprezzare gustosi formaggi del territorio grazie ad un percorso guidato in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio).

